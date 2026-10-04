Iran - UAE 'đấu khẩu' về 3 hòn đảo đang tranh chấp

Ông Ali Akbar Velayati. Ảnh: IRNA/TTXVN

Ngày 3-10, ông Ali Akbar Velayati, cố vấn cấp cao về đối ngoại của Lãnh tụ Cách mạng Hồi giáo Iran, khẳng định các đảo Greater Tunb, Lesser Tunb và Abu Musa “mãi mãi thuộc về Iran”, đồng thời bác bỏ tuyên bố của UAE đưa ra tại Đại hội đồng LHQ. Ông cho rằng các lập luận của Abu Dhabi đi ngược lại các tài liệu lịch sử và bản đồ mà Tehran viện dẫn.

Phát biểu trên mạng xã hội X, ông Velayati cũng cảnh báo UAE không nên dựa vào các cường quốc bên ngoài để bảo đảm an ninh, nhấn mạnh rằng “láng giềng thì ở lại, còn các đối tác bên ngoài rồi sẽ rời đi”. Quan điểm này được xem là tín hiệu nhấn mạnh lập trường lâu dài của Iran trong các tranh chấp lãnh thổ tại khu vực.

UAE hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức. Tuy nhiên, tranh chấp 3 hòn đảo nói trên vốn kéo dài nhiều thập kỷ và thường xuyên là điểm nóng trong quan hệ giữa 2 nước.

Diễn biến mới xuất hiện trong bối cảnh khu vực Trung Đông đang chứng kiến nhiều căng thẳng đan xen, từ xung đột tại Yemen đến đối đầu giữa Iran và các đồng minh phương Tây.

Một số thông tin còn đề cập khả năng gia tăng tiếp xúc giữa UAE với các đối tác bên ngoài, làm dấy lên quan ngại về nguy cơ leo thang địa chính trị tại Vịnh Ba Tư.