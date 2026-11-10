Iran tuyên bố xóa bỏ giới hạn tầm bắn tên lửa 2000 km

Chuẩn tướng Hossein Mohebbi, phát ngôn viên Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ngày 9/11 khẳng định Tehran sở hữu nhiều phương tiện có thể khiến đối phương rơi vào thế bất lực.

Ông cho rằng các nguồn lực vật chất và phi vật chất của đối phương đều có thể trở thành cơ hội để Iran khai thác trong xung đột.

Theo ông Mohebbi, cuộc chiến tại Trung Đông hiện nay mang tính bất đối xứng, tạo điều kiện để Iran tấn công những địa điểm không ngờ tới và làm tê liệt năng lực của đối thủ.

Khi được hỏi về chỉ thị của Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei yêu cầu đáp trả ngay lập tức, hiệu quả trước mọi mối đe dọa và không bị giới hạn về địa lý, ông Mohebbi xác nhận Iran đã loại bỏ các hạn chế tự áp đặt đối với tầm bắn tên lửa.

"Giới hạn đối với chúng tôi đã được gỡ bỏ", phát ngôn viên IRGC tuyên bố. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Tehran cần chứng minh năng lực này trên thực địa, thay vì chỉ đưa ra những tuyên bố chưa được chuyển hóa thành hành động cụ thể.

"Nhiệm vụ của chúng tôi là thể hiện năng lực trên chiến trường", ông nói.

Cùng ngày, người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Akraminia khẳng định Tehran vẫn kiểm soát eo biển Hormuz và tuyến hàng hải chiến lược này sẽ tiếp tục bị phong tỏa cho đến khi Mỹ đáp ứng các yêu cầu của Iran.

Ông Akraminia cho biết lực lượng vũ trang Iran hiện có mức độ sẵn sàng chiến đấu cao hơn so với thời điểm bắt đầu cuộc chiến với Mỹ và Israel.

Theo quan chức này, kinh nghiệm từ cuộc đối đầu trực tiếp đã giúp quân đội Iran củng cố động lực, quyết tâm và sự tự tin.

Iran từng tự giới hạn tầm bắn tên lửa ở mức 2.000 km, cho rằng khoảng cách này đủ để vươn tới Israel và bảo đảm khả năng phòng vệ.

Hồi tháng 3, Ngoại trưởng Abbas Araghchi cho biết Tehran chủ động duy trì giới hạn nhằm tránh bị các quốc gia khác coi là mối đe dọa.

Iran được đánh giá sở hữu kho tên lửa lớn và đa dạng nhất Trung Đông. Kho vũ khí này chủ yếu gồm tên lửa đạn đạo tầm ngắn dưới 1.000 km và tên lửa tầm trung có tầm bắn lên tới 3.000 km.

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cũng đánh giá tên lửa hành trình Soumar của Iran có tầm bắn khoảng 2.500-3.000 km.

Cơ quan Tình báo Quân đội Mỹ (DIA) năm ngoái nhận định Iran có khả năng phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa với tầm bắn trên 5.500 km và có thể triển khai từ năm 2035 nếu Tehran quyết định theo đuổi chương trình này.