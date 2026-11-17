MQM-170C của Mỹ. Ảnh: griffonaerospace.com

Theo truyền thông Iran ngày 16/11, người phát ngôn IRGC, Chuẩn tướng Hossein Mohebbi, công bố con số trên tại cuộc họp báo gần đây nhân Tuần lễ Hàng không Vũ trụ của IRGC. Ông cho biết MQM-170C là một loại UAV mới của Mỹ, nằm trong số lượng lớn UAV của Mỹ bị các lực lượng Iran đánh chặn.

Mặc dù có cấu tạo đơn giản và chi phí thấp hơn so với các dòng UAV MQ-9 Reaper và MQ-1C Gray Eagle, nhưng MQM-170C vẫn đóng vai trò nhất định trong các hoạt động của Mỹ tại vùng biển phía Nam Iran.

MQM-170C do công ty Griffon Aerospace của Mỹ sản xuất, có tên gọi Outlaw G2, dài khoảng 2,7 m, sải cánh khoảng 4,9 m. Khi được sử dụng làm mục tiêu huấn luyện cho các đơn vị phòng không, MQM-170C có trọng lượng khoảng 68 kg. Nếu được trang bị một số thiết bị trinh sát chuyên dụng, tổng trọng lượng có thể lên tới khoảng 102 kg.

MQM-170C sử dụng động cơ pít tông dung tích 170 cc, có thể đạt tốc độ tối đa 223 km/h. UAV này có khả năng hoạt động ở độ cao hơn 4 km và duy trì tuần tra trên một khu vực xác định trong khoảng 8 giờ.

Trong cuộc chiến kéo dài 40 ngày do Mỹ và Israel tiến hành cũng như các cuộc đụng độ tiếp diễn cho đến nay, đội UAV của Mỹ, đặc biệt là các dòng MQ-9 và MQ-1C, đã chịu tổn thất nặng nề trước các hệ thống phòng không của Iran sử dụng công nghệ phát hiện mục tiêu thụ động.

Các hệ thống của Iran như dòng Majid và tên lửa 358/359 dựa vào các hệ thống quang học để phát hiện mục tiêu. Những hệ thống này không sử dụng radar nên không phát ra tín hiệu radar có thể làm lộ vị trí triển khai.

Nhiệm vụ có khả năng cao nhất của MQM-170C là buộc các hệ thống phòng không Iran khai hỏa, trong khi những UAV tiên tiến hơn như Reaper giám sát khu vực từ khoảng cách xa hơn, xác định vị trí các hệ thống phòng không của Iran rồi tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu này.

Một nhiệm vụ khác mà loại UAV này có thể thực hiện gần biên giới Iran là trinh sát. Mặc dù có kích thước nhỏ và khả năng mang tải trọng hạn chế, nhưng UAV này vẫn có thể được trang bị một số hệ thống quang học và thiết bị trinh sát. Trong bối cảnh đội UAV trinh sát chủ lực của quân đội Mỹ, trong đó có dòng Reaper, chịu tổn thất nặng nề, MQM-170C có thể cũng được triển khai làm phương tiện hỗ trợ nhằm bù đắp một phần năng lực bị thiếu hụt.

Theo tuyên bố của các quan chức và thông tin được công bố về những vụ đánh chặn MQM-170C, các UAV này chủ yếu bị vô hiệu hóa bằng các hệ thống tác chiến điện tử và rơi vào tay các lực lượng vũ trang Iran trong tình trạng gần như nguyên vẹn.

Trong vụ đánh chặn đầu tiên được công bố liên quan đến loại UAV này, hình ảnh từ các hệ thống giám sát quang học của IRGC cho thấy UAV nằm trong tầm theo dõi. Tuy nhiên, khác với những trường hợp trước đó, lực lượng Iran không phóng tên lửa và UAV cũng không bị phá hủy, mà được thu giữ nguyên vẹn.

MQM-170C không phải là một phương tiện đặc biệt mạnh hay tiên tiến. Tuy nhiên, nhiệm vụ mà phía Mỹ muốn thực hiện bằng loại UAV này (xác định vị trí các hệ thống phòng không của Iran dọc mặt trận phía Nam) lại có ý nghĩa đặc biệt nhạy cảm và quan trọng.

Lực lượng phòng không IRGC đã nhiều lần đối phó và thu giữ các UAV kiểu này một cách hiệu quả nhất, không cần tiêu tốn tên lửa phòng không hoặc để lộ vị trí triển khai, thông qua việc sử dụng kỹ thuật phát sóng tác chiến điện tử đã được biết đến rộng rãi.

Phía Mỹ chưa bình luận gì về thông tin của Iran.