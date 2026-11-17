Cơ sở làm giàu urani tại Trung tâm nghiên cứu hạt nhân Natanz, cách thủ đô Tehran khoảng 300km về phía Nam. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Theo hãng tin Iran International, nghị sĩ Mohammadreza Ahmadi Sangar cho biết lượng urani trên sẽ được sử dụng phục vụ điều trị bệnh và đáp ứng nhu cầu năng lượng trong nước. Ông nhấn mạnh Tehran có quyền tự quyết định mức độ làm giàu urani, không phụ thuộc vào sức ép từ Washington.

Theo Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), trước khi các cơ sở hạt nhân Iran bị Mỹ và Israel không kích hồi tháng 6-2025, nước này sở hữu 440,9kg urani được làm giàu tới mức 60%. Đây là mức cao, chỉ thấp hơn ngưỡng 90% thường được sử dụng để sản xuất vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, việc làm giàu urani đến 60% không đồng nghĩa Iran đã chế tạo vũ khí hạt nhân.

Trong báo cáo gửi các nước thành viên ngày 13-11, IAEA cho biết Iran vẫn chưa cho phép thanh sát viên tiếp cận các cơ sở hạt nhân bị không kích năm 2025. Do đó, cơ quan này chưa thể xác minh vị trí, số lượng và tình trạng hiện tại của kho urani nói trên.