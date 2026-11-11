Iran tuyên bố tiêm kích F-35 của Mỹ không thể giúp tàu thuyền đi qua Hormuz

Theo WANA, phát ngôn viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Hossein Mohebi ngày 10/11 đã tái khẳng định việc Iran đang kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz, nhấn mạnh rằng ngay cả các tiêm kích F-35 của Mỹ cũng không thể giúp tàu thuyền đi qua khu vực này.

"Đã có 2 tàu chở dầu tìm cách đi qua tuyến đường thủy mà Iran cho là trái phép trong ngày qua. Tuy vậy, chúng đã gặp sự cố và hiện không thể rời khỏi khu vực, bất chấp việc được hộ tống bởi 2 tiêm kích F-35 của quân đội Mỹ", ông Mohebi cho biết.

Chuẩn tướng Mohebi cũng tiết lộ về việc Mỹ lắp đặt các thiết bị định vị vào bên trong các tảng đá ở một số tuyến đường thủy ở Hormuz, nhưng hải quân Iran đã phá hủy chúng. "Những thiết bị này nhằm hướng dẫn tàu thuyền đi qua một số tuyến đường chỉ định, nhưng chúng đã không còn nữa. Hải quân IRGC đang kiểm soát 100% eo biển Hormuz", ông Mohebi nói.

Phát ngôn viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Hossein Mohebi. Ảnh: WANA

Trong khi đó, Tư lệnh Hải quân IRGC Ozamaiy cũng cáo buộc Mỹ đánh lừa các tàu chở dầu về tình hình tại eo biển Hormuz. "Bản thân họ không dám đưa lực lượng tới gần Hormuz, nhưng lại đẩy các tàu chở dầu không có khả năng tự vệ tới đây bằng những tuyên bố sai sự thật", ông Ozamaiy nhấn mạnh.

Theo thông báo của Văn phòng Quan hệ Công chúng Hải quân IRGC, đã có tổng cộng 3 tàu chở dầu bốc cháy trong ngày 10/11 khi định tìm cách đi qua eo biển Hormuz theo các tuyến đường mà Tehran coi là "trái phép".

Vào đầu tuần này, ông Mohebi tuyên bố các đơn vị phòng không nước này đã bắn hạ ít nhất 260 phương tiện bay của Mỹ. Trong số này bao gồm các tiêm kích F-35, F-16, F-8 và F-5, cùng nhiều loại máy bay không người lái (UAV) và UAV cỡ siêu nhỏ. Đại diện IRGC khẳng định, bất kỳ tính toán sai lầm nào của Mỹ hoặc Israel cũng sẽ dẫn đến những đòn đáp trả để lại hậu quả trong nhiều năm.

Hiện Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin của Iran.