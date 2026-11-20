Quân đội Iran vừa thông báo triển khai UAV nhằm vào các mục tiêu quân sự Mỹ tại căn cứ Ali Al Salem, trong đó có tổ hợp phòng không Patriot và các bệ phóng tên lửa, UAV.

Tehran tuyên bố chiến dịch nhằm đáp trả những hành động quân sự của Washington, đồng thời cảnh báo sẽ tiến hành các đòn phản công mạnh mẽ nếu lãnh thổ Iran tiếp tục bị đe dọa.

Press TV, kênh truyền hình nhà nước Iran, công bố video ghi lại một đám cháy lớn trong đêm và cho rằng đây là hậu quả của cuộc tập kích nhằm vào căn cứ Mỹ tại Kuwait.

Tài khoản AMK Mapping cũng ghi nhận ít nhất 2 vụ nổ tại Kuwait, gây ra hỏa hoạn. Nhiều tiếng nổ khác được báo cáo tại Bahrain.

Bộ Quốc phòng Kuwait xác nhận các đơn vị phòng không đánh chặn UAV đối phương, nhưng chưa công bố kết quả.

Bahrain cũng tuyên bố đã ngăn chặn cuộc tấn công từ Iran. Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) chưa đưa ra bình luận về thông tin Tehran tập kích căn cứ.

Ali Al Salem là cơ sở quân sự quan trọng của Kuwait, nằm cách biên giới Iraq khoảng 60 km.

Đây là nơi đóng quân của Không đoàn Viễn chinh số 386 Mỹ, đóng vai trò trung tâm không vận và triển khai lực lượng cho các chiến dịch quân sự của Washington tại Trung Đông.

Theo AP, trong 6 tuần đầu xung đột, căn cứ này đã hứng chịu ít nhất 30 đợt tấn công, khiến 15 nhà chứa máy bay, 10 tòa nhà cùng nhiều nhà kho bị phá hủy hoặc hư hại.

Đòn tập kích của Iran diễn ra sau khi chiến đấu cơ Mỹ tấn công trận địa tên lửa trên đảo Qeshm hôm 17/11.

Tehran xác nhận hòn đảo bị không kích nhưng cho biết không có thiệt hại nghiêm trọng. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng tuyên bố sử dụng UAV tấn công radar quân sự Mỹ tại căn cứ Sheikh Isa ở Bahrain.

Những diễn biến liên tiếp cho thấy các căn cứ quân sự Mỹ tại vùng Vịnh tiếp tục đối mặt nguy cơ bị tập kích, trong khi hai bên vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt các hoạt động quân sự trả đũa.