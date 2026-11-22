Khói bốc lên sau vụ tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào trụ sở Hạm đội 5 của hải quân Mỹ ở Manama, Bahrain ngày 28/2/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Theo Al Jazeera, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tiến hành một chiến dịch phối hợp tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào hai radar thuộc hệ thống phòng không Patriot của quân đội Mỹ tại Bahrain. Tuy nhiên, chưa có xác nhận độc lập rằng hai radar đã bị phá hủy.

Trong tuyên bố được Đài truyền hình nhà nước Iran (IRIB) đăng tải, IRGC cho biết Lực lượng Hàng không Vũ trụ của họ đã tấn công các vị trí quân sự Mỹ tại hai căn cứ al-Riffa và Awali, với mục tiêu là các radar phòng không Patriot.

IRGC khẳng định chiến dịch nhằm đáp trả những hành vi mà Tehran cáo buộc là xâm phạm không phận Iran, trong đó có hoạt động của các UAV trinh sát và chiến đấu MQ-1, MQ-9 của Mỹ, cũng như một cuộc tấn công nhằm vào cơ sở radar trên đảo Hengam của Iran.

IRGC đồng thời tuyên bố các hoạt động hộ tống và bảo vệ trên không của quân đội Mỹ trong khu vực đã không đạt được mục tiêu, gây ra những tổn thất đáng kể đối với trang thiết bị và tàu thuyền được Mỹ bảo vệ.

Đưa ra cảnh báo về nguy cơ tiếp tục xảy ra các hoạt động quân sự, IRGC nhấn mạnh không phận Iran là một “giới hạn đỏ”, đồng thời tuyên bố mọi hành vi xâm phạm tiếp theo sẽ phải đối mặt với “phản ứng mạnh mẽ và kiên quyết”.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Bahrain đã ra tuyên bố trên nền tảng mạng xã hội X, lên án “bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất” các cuộc tấn công mà nước này xác định là “bất hợp pháp” của Iran nhằm vào lãnh thổ Bahrain.

Bahrain đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thực hiện “các biện pháp kiên quyết nhằm buộc Iran” tuân thủ Nghị quyết 2817.

Nghị quyết 2817, được thông qua ngày 11/3, lên án các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh và Jordan, đồng thời yêu cầu chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch cũng như những hoạt động can thiệp vào giao thông hàng hải.

Như vậy, trong khi IRGC mô tả chiến dịch tấn công các radar Patriot là biện pháp đáp trả những hành động quân sự nhằm vào Iran, Bahrain coi các cuộc tấn công trên lãnh thổ mình là hành vi vi phạm và yêu cầu Hội đồng Bảo an can thiệp.

Hai phản ứng trái ngược cho thấy căng thẳng quân sự đang đi kèm với những động thái đối đầu ngoại giao, trong đó Bahrain tìm kiếm sự can dự của Liên hợp quốc, còn Iran tiếp tục nhấn mạnh quyền đáp trả các mối đe dọa đối với không phận nước này.