Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tập trận bắn tên lửa và tấn công bằng thiết bị bay không người lái. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran, IRGC xác nhận đã triển khai thiết bị bay không người lái (UAV) chiến đấu nhằm vào hệ thống radar quân sự Mỹ tại căn cứ không quân Sheikh Isa vào sáng sớm 17/11.

Tehran khẳng định cuộc tập kích nhằm đáp trả việc UAV quân sự Mỹ liên tục xâm phạm không phận Iran và các hoạt động mà nước này coi là thù địch trong khu vực.

IRGC cảnh báo những hành động tương tự sẽ tiếp tục bị đáp trả, đồng thời tuyên bố các chỉ huy quân đội Mỹ phải chịu trách nhiệm về hậu quả có thể xảy ra.

Trong khi đó, theo hãng tin Reuters của Anh, Washington và Bahrain khẳng định cuộc tấn công đã bị đánh chặn, không gây thiệt hại cho lực lượng Mỹ.

Trên mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) bác bỏ tuyên bố của IRGC rằng UAV Iran đã đánh trúng hệ thống radar quân sự Mỹ tại Bahrain. CENTCOM khẳng định nhiều UAV tấn công một chiều do IRGC phóng đã bị đánh chặn, không gây thiệt hại cho trang thiết bị hoặc khiến quân nhân Mỹ bị thương.

Bahrain, nơi đặt trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ, cũng xác nhận đã đánh chặn cuộc tập kích. Trước đó, nước này phát cảnh báo an ninh và kêu gọi người dân di chuyển đến địa điểm an toàn gần nhất.

Đây là vụ tập kích mới nhất trong loạt cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự Mỹ tại Bahrain.

Ngày 15/11, Iran tuyên bố đã phóng sáu UAV tấn công hệ thống radar phòng không Mỹ tại căn cứ trực thăng Al-Rifaa, song Bahrain cho biết lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn các UAV.

Các cuộc tập kích liên tiếp diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran chưa hạ nhiệt, dù Oman và Qatar tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực trung gian nhằm giảm đối đầu và bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Đến nay, tuyên bố của Iran về việc đánh trúng radar Mỹ vẫn bị Washington bác bỏ và chưa được xác minh độc lập.