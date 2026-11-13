Iran tuyên bố tấn công radar Mỹ tại Bahrain

Ngày 13-11, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phá hủy một hệ thống radar cảnh báo sớm của Mỹ tại Bahrain. Hãng thông tấn IRNA dẫn thông báo của lực lượng trên nêu rõ hoạt động quân sự này nhằm đáp trả việc Mỹ trước đó đánh trúng một cột viễn thông tại cảng Sirik, miền Nam Iran. Đây được cho là tuyên bố đầu tiên của Iran trong nhiều tháng qua về việc nhắm mục tiêu vào một cơ sở quân sự tại Bahrain kể từ tháng 9. Bahrain là nơi đặt căn cứ Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ. Tuy nhiên, hiện chưa có nguồn tin độc lập xác nhận vụ tấn công. Phía Mỹ và Bahrain chưa đưa ra phản hồi về thông tin này.

Tổng thống Donald Trump cho biết các quốc gia vùng Vịnh đã đề nghị Mỹ chưa tiến hành thêm các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran. Ảnh minh họa: Tân Hoa xã

Trước đó, Iran cũng cảnh báo các quốc gia khác không tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào các hoạt động quân sự và biện pháp kinh tế của Mỹ nhằm vào Tehran. Trên mạng xã hội X ngày 12-11, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran sẽ xem việc các nước triển khai lực lượng hải quân, cung cấp trang thiết bị quân sự, hỗ trợ hậu cần hoặc nhân sự cho Mỹ là hành động thù địch và trái với luật pháp quốc tế.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Donald Trump cho biết ông có thể chấm dứt xung đột với Iran ngay lập tức, song các quốc gia vùng Vịnh mà Washington đang bảo vệ đã đề nghị Mỹ chưa tiến hành thêm các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Tehran. Theo Tổng thống Trump, Saudi Arabia đã đề nghị Mỹ duy trì tình hình hiện tại trong một thời gian, trong khi Qatar, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Bahrain cũng muốn Washington tiếp tục kiềm chế. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ nói ông chưa chắc đồng tình với cách tiếp cận này. Trước đó, Tổng thống Trump bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ không phải phá hủy thêm cơ sở nào của Iran, đồng thời cho rằng Washington không nhất thiết phải đạt được một thỏa thuận hòa bình với Tehran.