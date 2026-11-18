Máy bay không người lái MQ-1 của Mỹ. Ảnh: WANA

Tuyên bố của Iran được đưa ra sau khi quân đội Kuwait cho biết hệ thống phòng không của nước này đã chống trả các cuộc tấn công bằng drone, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Theo Mehr, căn cứ không quân Ali Al Salem là một trong những căn cứ quan trọng, trung tâm vận tải hàng không chính và là cửa ngõ cho lực lượng quân sự vào khu vực Tây Á. Ali Al Salem đóng vai trò trung tâm trong chiến lược và hậu cần của quân đội Mỹ tại khu vực.

Trước đó, Văn phòng Quan hệ công chúng của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo Lực lượng Không gian vũ trụ thuộc IRGC đã bắn hạ một drone MQ-1 của Mỹ ở phía Nam đảo Qeshm của Iran.

Đây là chiếc drone MQ-1 thứ 18 bị hệ thống phòng không Iran phá hủy. Theo Mehr, tính đến nay, IRGC đã bắn hạ 56 máy drone MQ-9 và 18 drone MQ-1 của Mỹ.