Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 23/11 tuyên bố Tehran sẽ không chấp nhận các hành động của Mỹ và sẽ sử dụng mọi biện pháp sẵn có để đối phó với điều mà Iran coi là hành động gây hấn của Washington.

Ông Baghaei nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt kinh tế, phong tỏa kinh tế và phong tỏa hải quân mà Mỹ áp đặt đối với Iran đều cấu thành hành động gây hấn quân sự. Theo ông, Iran có quyền sử dụng mọi phương tiện sẵn có để tự vệ theo Điều 51 Hiến chương LHQ.

Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa từ ngày 13/4, sau đó dỡ bỏ vào tháng 6 khi Washington và Tehran đạt được dự thảo thỏa thuận. Tuy nhiên, biện pháp này được khôi phục ngày 14/7 sau khi thỏa thuận đổ vỡ.

Liên quan đến hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran, trang theo dõi vận tải dầu TankerTrackers.com tuần trước cho biết một tàu chở dầu đang tiếp nhận dầu thô Iran tại vùng Vịnh thông qua hình thức chuyển tải từ tàu sang tàu. Nếu hoàn tất hành trình, đây có thể là tàu đầu tiên xuất khẩu thành công dầu thô Iran kể từ khi Mỹ tái áp đặt lệnh phong tỏa hồi tháng 7. Tuy nhiên, ông Baghaei ngày 23/11 cho rằng những thông tin về việc các tàu Iran tiếp tục bốc xếp dầu chỉ là suy đoán.

Hoạt động xuất khẩu dầu thô công khai của Iran đã giảm xuống gần bằng 0 trong những tháng gần đây do tác động của lệnh phong tỏa.

Tehran khẳng định đang kiểm soát hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz và chỉ mở lại tuyến hàng hải chiến lược này khi Washington đáp ứng các điều kiện của Iran, bao gồm chấm dứt các hành động thù địch, dỡ bỏ lệnh phong tỏa và miễn trừ các biện pháp trừng phạt. Ông Baghaei nhấn mạnh Iran có thể thực hiện các cam kết liên quan đến việc mở lại eo biển trong thời gian ngắn nhất nếu phía Mỹ đáp ứng những điều kiện này.

Trong khi đó, tờ The Wall Street Journal ngày 23/11 đưa tin Mỹ đang điều tra khả năng Iran liên quan đến hàng chục vụ tấn công mạng nhằm vào các tàu chở dầu và tàu vận tải năng lượng. Theo các quan chức Mỹ, khoảng 50 tàu vận chuyển dầu mỏ, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), hóa chất và các vật liệu dễ cháy nổ khác được cho là đã trở thành mục tiêu tấn công. Một số tàu còn nhận được cảnh báo và đe dọa đánh bom, trong đó có thông tin cho rằng các phương tiện này có thể bị phá hủy.