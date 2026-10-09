Iran tuyên bố sẽ không từ bỏ làm giàu uranium

Iran khẳng định sẽ không từ bỏ quyền làm giàu uranium hoặc bàn giao kho uranium đã làm giàu. (Nguồn: Time.News)

Ngày 8/10, người đứng đầu Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran Mohammad Eslami tuyên bố, nước này sẽ không từ bỏ quyền làm giàu uranium hoặc bàn giao kho uranium đã làm giàu, đồng thời cho rằng, các cuộc thanh sát của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tại những cơ sở hạt nhân bị Mỹ và Israel tấn công chưa thể tiến hành do các mối đe dọa an ninh vẫn tồn tại.

Theo Đài Phát thanh và Truyền hình Iran (IRIB), ông Eslami khẳng định, làm giàu uranium là khâu không thể tách rời của quy trình hạt nhân và Iran sẽ không từ bỏ hoạt động này “trong bất kỳ hoàn cảnh nào”.

Ông nhấn mạnh, chương trình hạt nhân là động lực thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và Tehran sẽ không từ bỏ quyền phát triển công nghệ.

Về khả năng bàn giao kho uranium đã làm giàu, ông Eslami bác bỏ phương án này. Liên quan hợp tác với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), quan chức Iran cho biết, việc thanh sát các cơ sở bị hư hại trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel chưa thể thực hiện do nguy cơ mất an toàn đối với cơ sở hạt nhân, nhân viên và các nhà nghiên cứu.

Theo ông Eslami, luật pháp Iran hạn chế hợp tác với cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc, trong đó việc tiếp cận các cơ sở bị tấn công phụ thuộc vào việc bảo đảm an ninh. Tuy nhiên, theo ông, các thanh sát viên IAEA đã đến những cơ sở không bị tấn công và tiến hành kiểm tra định kỳ theo các thỏa thuận với Tehran.

Ông cũng chỉ trích IAEA không ghi nhận các cuộc thanh sát này, đồng thời cáo buộc cơ quan này chịu sức ép từ Mỹ và Israel nhằm thu thập thông tin về những cơ sở hạt nhân bị hư hại.

Bất đồng giữa Iran và IAEA tiếp tục kéo dài sau các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân của Tehran. Tháng 6/2025, Quốc hội Iran thông qua luật đình chỉ hợp tác với IAEA sau các cuộc tấn công của Israel và Mỹ, đồng thời quy định việc thanh sát phải đáp ứng các điều kiện an ninh và được Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran chấp thuận.

Các cơ sở hạt nhân Natanz, Fordow và Isfahan của Iran bị tấn công trong cuộc xung đột tháng 6/2025; Natanz tiếp tục bị tập kích trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel hồi tháng 3/2026. Tháng 6 năm nay, Hội đồng Thống đốc IAEA thông qua nghị quyết yêu cầu Tehran cung cấp thông tin về kho uranium đã làm giàu và cho phép thanh sát viên tiếp cận để xác minh vật liệu hạt nhân. IAEA cho biết cơ quan này vẫn chưa thể xác minh tình trạng và địa điểm lưu giữ kho uranium của Iran do bị hạn chế tiếp cận các cơ sở liên quan.

Tehran khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ phục vụ mục đích hòa bình, đồng thời cho rằng quyền làm giàu uranium được bảo đảm theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).