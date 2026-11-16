Iran tuyên bố sẽ không chờ Mỹ tấn công mới đáp trả

Hiện trường cuộc tấn công do Israel và Mỹ thực hiện nhắm vào đồn cảnh sát ở Tehran, Iran, ngày 3/3. (Ảnh: AP)

Trong cuộc phỏng vấn với truyền hình nhà nước Iran ngày 15/11, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết nước này đang chuẩn bị ứng phó với 3 kịch bản trong quan hệ với Mỹ, gồm đàm phán ngoại giao, phong tỏa kinh tế và tấn công quân sự.

Ông Gharibabadi cho rằng các lực lượng Mỹ đến nay chưa đạt được mục tiêu thông qua các biện pháp phong tỏa trên biển và đường bộ. Ông cũng tuyên bố Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đang sản xuất các loại tên lửa có tầm bắn xa hơn.

Theo quan chức này, Mỹ có thể đang tận dụng các hoạt động ngoại giao để kéo dài thời gian, chuẩn bị cho một cuộc tấn công khác.

Ông khẳng định Iran vẫn đang trong tình trạng chiến tranh và bác bỏ cách mô tả “không chiến tranh, không hòa bình” về tình hình hiện nay.

Ông Gharibabadi tuyên bố IRGC sẽ không cho phép Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) thanh sát các cơ sở hạt nhân của Iran, cho đến khi các điều kiện do nước này đưa ra được đáp ứng và chiến tranh chấm dứt vĩnh viễn.

Phát biểu được đưa ra sau khi IAEA kêu gọi Iran nối lại hoạt động thanh sát quốc tế đối với các cơ sở hạt nhân, bao gồm cả những địa điểm bị hư hại do xung đột.

“Yêu cầu đến thăm các cơ sở hạt nhân bị hư hại của Iran có thể nhằm đánh giá hiệu quả của vũ khí Mỹ”, ông Gharibabadi nói.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran nhấn mạnh rằng Mỹ trước hết phải bảo đảm các điều kiện của Iran được tôn trọng.

Trong cuộc phỏng vấn riêng với hãng thông tấn IRNA, ông Gharibabadi cáo buộc Mỹ nhiều lần đánh mất niềm tin của Iran vào tiến trình đàm phán.

“Mỹ đã thể hiện sự thiếu thiện chí ít nhất 3 lần trong một năm rưỡi qua. Điều đó cho thấy không thể tin tưởng Mỹ trên bàn đàm phán”, ông nói.

Trong khi đó, Al Jazeera dẫn lời 1 quan chức Mỹ cho biết, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã tới Trung Đông, trong khi 2 tàu sân bay Mỹ khác tiếp tục hiện diện ở đó.

Sáng 15/11, IRGC tuyên bố lực lượng của họ đã tấn công hệ thống radar tại căn cứ trực thăng của Mỹ ở Bahrain.

Trước đó, Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo đã đánh chặn 2 máy bay không người lái của Iran hướng tới Bahrain, đồng thời bác bỏ tuyên bố trước đó của Iran rằng lực lượng nước này đã đánh trúng hệ thống radar cảnh báo sớm của Mỹ tại đây.

Cũng trong ngày 15/11, quân đội Bahrain cho biết các hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn một số vật thể bay do Iran phóng, trước khi chúng tiếp cận mục tiêu.