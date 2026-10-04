Iran tuyên bố sẵn sàng vừa chiến đấu vừa đàm phán với Mỹ, nêu rõ ưu tiên trước mắt

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf. (Nguồn: Anadolu)

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf cho biết, Tehran “không phấn khích cũng không e ngại” trước các động thái của Mỹ và sẽ sử dụng toàn bộ sức mạnh trên mặt trận quân sự, đồng thời tận dụng các công cụ ngoại giao để củng cố vị thế và bảo vệ quyền lợi của người dân Iran.

Theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim, phát biểu tại Quốc hội, ông cho biết, Washington gần đây đã đưa ra một số đề xuất thông qua các bên trung gian, sau khi Tehran đưa ra lộ trình 7 ngày nhằm tiến tới mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Iran sẽ không mở lại tuyến hàng hải này “cho đến khi 7 điều kiện dựa trên Bản ghi nhớ Islamabad này được đáp ứng”.

Tehran đã thông qua Qatar chuyển tới Mỹ một loạt điều kiện chính thức nhằm chấm dứt xung đột.

Trong số các yêu cầu được công bố có chấm dứt các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, giải phóng các khoản tiền của Iran đang bị phong tỏa và chấm dứt phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cùng ngày cho biết, đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột hiện vẫn tương tự những đề xuất trước đây và tập trung chủ yếu vào vấn đề hạt nhân Iran, trong khi ưu tiên của Tehran là eo biển Hormuz.

Ông Baghaei lưu ý, ưu tiên trước mắt của Tehran là đạt được giải pháp nhằm mở lại eo biển Hormuz và khôi phục hòa bình, ổn định tại tuyến hàng hải chiến lược này. Ông đồng thời yêu cầu Mỹ thực hiện các biện pháp cụ thể để tiến tới mục tiêu trên, lưu ý rằng các biện pháp trừng phạt của Washington đối với Tehran cũng cần được dỡ bỏ.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định không có giải pháp quân sự cho xung đột giữa Iran và Mỹ, đồng thời cho rằng các biện pháp trừng phạt mới cũng không thể giải quyết vấn đề.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Iran nhấn mạnh: “Nếu họ một lần nữa lựa chọn con đường đối đầu quân sự, phản ứng của chúng tôi sẽ mạnh mẽ hơn trước và chúng tôi sẽ tự vệ với sức mạnh lớn hơn".

Theo ông Araghchi, Tehran nghiêm túc trong việc tìm kiếm giải pháp ngoại giao, đồng thời cũng sẵn sàng tự vệ và đáp trả mạnh mẽ hơn bất kỳ hành động quân sự nào.