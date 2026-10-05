Iran tuyên bố sẵn sàng 'vừa chiến đấu vừa đàm phán' với Mỹ

Chủ tịch Quốc hội kiêm Trưởng đoàn đàm phán của Iran ngày 4/10 cho biết, Tehran "không phấn khích cũng không bị đe dọa" trước các hành động của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh Iran sẵn sàng "vừa chiến đấu vừa đàm phán".

"Chúng tôi hiện diện trên chiến trường với toàn bộ sức mạnh và sẽ đối đầu với họ bằng những bất ngờ mới. Đồng thời, chúng tôi sử dụng các công cụ ngoại giao để thiết lập ưu thế trên lĩnh vực quân sự và bảo đảm các quyền của người dân Iran", ông Mohammad Bagher Ghalibaf phát biểu trước Quốc hội, theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqir Qalibaf tại Islamabad, thủ đô của Pakistan, ngày 11/4/2026. (Bộ Ngoại giao Iran/Ảnh cung cấp - Hãng thông tấn Anadolu)

Đề cập việc Washington chuyển một số đề xuất thông qua các bên trung gian sau khi Tehran đưa ra lộ trình 7 ngày nhằm mở lại eo biển Hormuz, ông Ghalibaf nhắc lại lập trường của Iran rằng eo biển này sẽ không được mở lại "cho đến khi 7 điều kiện của chúng tôi dựa trên Bản ghi nhớ Islamabad được đáp ứng", ám chỉ thỏa thuận khung đạt được hồi tháng 6.

Tháng trước, Iran đã chuyển tới Mỹ một bộ điều kiện chính thức thông qua các nhà trung gian Qatar nhằm chấm dứt cuộc xung đột bắt đầu từ ngày 28/2.

Các điều kiện của Tehran bao gồm chấm dứt toàn diện các hành động thù địch trên mọi mặt trận, giải phóng các khoản tiền của Iran đang bị phong tỏa và chấm dứt phong tỏa hải quân đối với các cảng của nước này.

Lê Anh (Theo Trtworld, Middleeastmonitor)