Iran tuyên bố sẵn sàng cho một cuộc chiến mới với Mỹ

Ngoại trưởng Iran. Ảnh: WANA

Ông cho biết Iran sẵn sàng bảo vệ đất nước và người dân đến cùng song vẫn duy trì các kênh ngoại giao với Mỹ.

Theo hãng tin WANA, trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Al-Ikhbariya của Iraq nhân chuyến thăm Baghdad kéo dài hai ngày trong tuần này, ông Araghchi xác nhận các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Iran và Mỹ vẫn tiếp diễn thông qua các bên trung gian là Pakistan và Qatar.

Ông cũng nhấn mạnh việc mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz phụ thuộc vào việc Washington thực hiện các cam kết theo bản ghi nhớ về thỏa thuận Islamabad. Ngoại trưởng Iran cho rằng vấn đề hạt nhân chỉ là cái cớ để Washington phản đối định hướng chính trị của Tehran, đồng thời khẳng định Iran sẵn sàng cho cả kịch bản đối đầu quân sự lẫn ngoại giao.

Đề cập các vòng đàm phán trước đây, Ngoại trưởng Iran cho biết Tehran đã tiến hành ba vòng đàm phán với Mỹ, nhưng tất cả cuối cùng đều dẫn đến các hành động quân sự nhằm vào Iran.

Ông nói những trải nghiệm như vậy cho thấy Washington không phải là đối tác đáng tin cậy. Quan chức này cho hay trong vòng đàm phán thứ ba, Tehran và Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã đạt được một thỏa thuận hiểu biết chung, nhưng sau đó ông Trump vi phạm cam kết và chỉ tuân thủ các điều khoản trong hai tuần.

Ông khẳng định chính Washington, chứ không phải Tehran, đang khép lại con đường đàm phán. Theo ông, nếu Mỹ thực sự nghiêm túc muốn đạt được thỏa thuận, Washington phải thực hiện những điều kiện mà nước này từng chấp thuận.

Ngoại trưởng Iran cho biết eo biển Hormuz sẽ được mở cửa hoàn toàn nếu Mỹ thực hiện các điều kiện nói trên. Sau đó, hai bên có thể tiến hành thêm các vòng đàm phán cho đến khi đạt được thỏa thuận cuối cùng.