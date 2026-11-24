Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ở Tehran, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei khẳng định các biện pháp trừng phạt kinh tế và phong tỏa hải quân mà Washington áp đặt đối với Tehran mang tính chất của một hành động xâm lược quân sự.

"Những gì phía Mỹ mô tả là lệnh trừng phạt kinh tế, phong tỏa kinh tế và phong tỏa hải quân thực chất là hành động xâm lược quân sự chống lại Iran. Trong hoàn cảnh này, theo Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc, Iran có quyền sử dụng mọi công cụ sẵn có để tự vệ", ông Baqaei nhấn mạnh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei. Ảnh: gov.ir

Cũng tại cuộc họp báo, đại diện Bộ Ngoại giao Iran bác bỏ thông tin truyền thông cho rằng nước này đang tập hợp đội tàu gồm hơn 14 tàu chở dầu tại đảo Kharg nhằm phá vỡ vòng vây phong tỏa, gọi đây là những đồn đoán thiếu căn cứ chính thức.

Chiến dịch phong tỏa hải quân của Mỹ nhắm vào hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran được triển khai từ ngày 13/4, sau đó tạm dừng vào tháng 6 nhờ một bản ghi nhớ hiểu biết sơ bộ do Pakistan làm trung gian, trước khi khôi phục hoàn toàn vào ngày 14/7 do thỏa thuận đổ vỡ.

Căng thẳng tiếp tục gia tăng sau khi Trung tâm Thông tin Hàng hải Chung (JMIC) thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ra thông báo vào ngày 18/11, mở rộng phạm vi giám sát và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với cả hoạt động chuyển tải dầu từ tàu sang tàu ngoài hải phận Iran.

Trong khi đó, tiến trình ngoại giao vẫn rơi vào bế tắc khi các bên duy trì lập trường cứng rắn. Trước đó vào ngày 22/11, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố thỏa thuận sơ bộ tại Islamabad "không còn nằm trên bàn đàm phán", đồng thời đưa ra "7 điều kiện" mới cho các cuộc thương lượng.

Phía Iran cũng nêu rõ sẽ mở lại eo biển Hormuz trong vòng hai ngày nếu Mỹ chấm dứt xung đột, dỡ bỏ hoàn toàn lệnh phong tỏa hải quân và xóa bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế.