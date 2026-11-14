Iran tuyên bố phá hủy radar Mỹ ở Bahrain, Washington phủ nhận
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 13/11 tuyên bố đã phá hủy một hệ thống radar cảnh báo sớm của Mỹ tại Bahrain, nhằm đáp trả vụ tấn công nhằm vào một cột viễn thông ở miền Nam nước này. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cùng ngày đã bác bỏ thông tin trên, khẳng định đã đánh chặn hai máy bay không người lái của Iran hướng tới Bahrain.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/iran-tuyen-bo-pha-huy-radar-my-o-bahrain-washington-phu-nhan-246261114150620813.htm