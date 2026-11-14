Iran tuyên bố phá hủy radar Mỹ ở Bahrain, Washington phủ nhận

Ukraine vừa phóng gần 1.200 máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các mục tiêu của Nga trong đêm, đánh dấu một trong những cuộc tấn công đường không quy mô lớn nhất của nước này kể từ khi cuộc xung đột giữa hai nước nổ ra cách đây gần 5 năm.