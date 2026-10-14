Iran tuyên bố năng lực hạt nhân đã ngang tầm các nước phát triển, không nhượng bộ Mỹ

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi (trái) và Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ phụ trách vấn đề Trung Đông Steve Witkoff, hai quan chức tiến hành đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran tại Oman. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo hãng thông tấn Mehr (MNA) ngày 14/10, Chủ tịch Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) Mohammad Eslami tuyên bố nước này đã đạt trình độ khoa học và công nghệ hạt nhân ngang tầm các quốc gia phát triển, đồng thời khẳng định những sức ép từ bên ngoài không thể phủ nhận thành tựu mà Tehran đạt được.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Tiêu chuẩn quốc gia ở Tehran ngày 13/10, ông Eslami nhấn mạnh: “Chúng tôi đang ngang tầm với các quốc gia phát triển và tiên tiến về khoa học và công nghệ hạt nhân. Đó là một thực tế”.

Theo người đứng đầu AEOI, năng lực khoa học, trình độ công nghệ và khả năng sáng tạo của thế hệ trẻ Iran đã góp phần đưa ngành hạt nhân nước này đạt những bước tiến đáng kể.

Ông Eslami tuyên bố việc các nước phản đối Iran sở hữu công nghệ hạt nhân không thể làm thay đổi năng lực khoa học của Tehran, đồng thời khẳng định nước này không có hành động sai trái trong quá trình phát triển công nghệ hạt nhân.

Đề cập đến ứng dụng công nghiệp, ông cho biết công nghệ hạt nhân đã được tích hợp vào nhiều lĩnh vực sản xuất quan trọng của Iran, bao gồm lọc dầu, hóa dầu và sản xuất thép.

Ông Eslami cũng cáo buộc Mỹ và Israel đã tiến hành các cuộc tấn công không có lý do chính đáng nhằm vào những cơ sở công nghiệp trên khắp Iran, với mục tiêu gây thiệt hại cho các bộ phận thiết yếu giúp duy trì sự ổn định của quy trình sản xuất.

Theo người đứng đầu AEOI, các cuộc tấn công này nhằm làm suy giảm khả năng vận hành ổn định của những ngành công nghiệp trọng yếu của Iran.

Những tuyên bố mới nhất của ông Eslami tiếp tục phản ánh lập trường cứng rắn của Tehran trong vấn đề làm giàu uranium, một trong những nội dung gây tranh cãi lớn nhất liên quan đến chương trình hạt nhân Iran.

Bên trong cơ sở hạt nhân Natanz của Iran. Ảnh minh họa: IRNA/TTXVN

Trước đó, trong phát biểu ngày 7/10, người đứng đầu AEOI khẳng định Iran sẽ không từ bỏ hoạt động làm giàu uranium, coi đây là một phần không thể tách rời của ngành công nghiệp hạt nhân trong nước.

Ông Eslami tuyên bố: “Làm giàu uranium là một phần không thể tách rời của quy trình hạt nhân và chúng tôi sẽ không từ bỏ hoạt động này trong bất kỳ hoàn cảnh nào”.

Ông cũng nhấn mạnh quyền phát triển khoa học và công nghệ hạt nhân của Iran, đồng thời tuyên bố Tehran sẽ không giao nộp uranium.

Những phát biểu này cho thấy Tehran tiếp tục bảo vệ lập trường về quyền phát triển công nghệ hạt nhân trong bối cảnh chương trình làm giàu uranium vẫn là một trong những vấn đề gây bất đồng giữa Iran và các nước phương Tây.