Iran tuyên bố kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz

Theo ông Abdollahi, lực lượng hải quân và lục quân của IRGC duy trì khả năng kiểm soát toàn diện tại những khu vực nói trên, đồng thời giám sát chặt chẽ mọi hoạt động di chuyển qua eo biển Hormuz.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự và đối đầu kinh tế giữa Washington và Tehran tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải có ý nghĩa sống còn đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Mặc dù giới chức Iran thường đưa ra những tuyên bố cứng rắn nhưng trên thực tế hoạt động xuất khẩu dầu thô của Iran qua eo biển Hormuz đã bị ảnh hưởng đáng kể do lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ.

Hiện Mỹ và các nước đồng minh trong khu vực chưa đưa ra phản ứng chính thức về tuyên bố của ông Ali Abdollahi.

R.G