Iran tuyên bố kiểm soát cả hai phía eo biển Hormuz

Trong phát biểu về tình hình mới nhất tại Hormuz, Chuẩn Đô đốc Habibollah Sayyari, Phó Tổng Tham mưu trưởng phụ trách công tác điều phối của Quân đội Iran, thông báo lực lượng hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) kiểm soát phía Tây eo biển và Vịnh Persian, trong khi Hải quân Iran kiểm soát phía Đông eo biển và khu vực phía Bắc Ấn Độ Dương. Ông khẳng định các lực lượng Iran "không cho phép bất kỳ ai đi qua" khu vực phía Bắc Biển Oman và phía Đông Hormuz.

Theo ông Sayyari, Quân đội Iran đã rút kinh nghiệm từ các cuộc xung đột gần đây, khắc phục những điểm yếu và nâng cao năng lực sẵn sàng đối phó các mối đe dọa. Ông khẳng định lực lượng vũ trang Iran hiện "sẵn sàng hơn nhiều so với trước đây".

Trong khi đó, các bên trung gian đang gia tăng sức ép nhằm thuyết phục Iran có những nhượng bộ về chương trình hạt nhân, với hy vọng phá vỡ thế bế tắc và đưa Tehran trở lại bàn đàm phán với Washington sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác đề xuất ngừng bắn 7 ngày gắn với việc mở lại Eo biển Hormuz.