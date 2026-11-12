Iran tuyên bố không giới hạn địa lý trong kịch bản đáp trả Mỹ

Iran cảnh báo, các căn cứ quân sự Mỹ tại châu Âu có thể trở thành mục tiêu đáp trả nếu các cuộc tấn công nhằm vào nước này tái diễn. (Nguồn: ANews)

Theo hãng thông tấn Anadolu, phát biểu trên đài truyền hình nhà nước Iran (IRIB), Phó Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Iran Amir Kioumars Heydari khẳng định, tên lửa và máy bay không người lái của nước này có khả năng tấn công các căn cứ quân sự và lợi ích của Mỹ.

Để chuẩn bị cho kịch bản xung đột tái diễn, Tehran đã xây dựng danh sách các mục tiêu tiềm năng, với phạm vi mở rộng ra ngoài những khu vực từng xảy ra đụng độ quân sự.

Theo Tướng Heydari, nếu máy bay xuất phát từ lãnh thổ một quốc gia khác để không kích Iran, Tehran có thể đáp trả bằng cách nhắm vào các mục tiêu tương ứng tại quốc gia đó.

Quan chức quân sự này đồng thời nhấn mạnh, bất kỳ cuộc không kích mới nào nhằm vào Iran cũng sẽ vấp phải phản ứng tức thời và mạnh mẽ từ lực lượng vũ trang nước này.

Trước đó, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei cũng đưa ra cảnh báo tương tự về khả năng mở rộng phạm vi đáp trả của Tehran.

Theo đó, các căn cứ quân sự Mỹ tại những khu vực xa xôi, kể cả châu Âu, có thể trở thành mục tiêu nếu xung đột bùng phát trở lại.

Quan chức này cho biết, phạm vi đáp trả của Tehran có thể bao gồm cả những khu vực trước đây được cho là nằm ngoài tầm bắn của tên lửa nước này.

Những cảnh báo trên được đưa ra giữa lúc Iran và Mỹ tiếp tục bất đồng về quá trình thực thi bản ghi nhớ đạt được tại Islamabad ngày 18/6.

Trong đó, các vấn đề trừng phạt, lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ và những thỏa thuận bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz vẫn là các trở ngại lớn đối với nỗ lực chấm dứt xung đột.

(theo Anadolu)