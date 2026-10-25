Iran tuyên bố không cho tàu quân sự Mỹ vào vùng Vịnh

Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, tướng Ali Abdollahi, ngày 24/10 tuyên bố Tehran sẽ không cho phép tàu quân sự Mỹ tiến vào vùng Vịnh, trong bối cảnh căng thẳng giữa 2 nước tiếp tục leo thang và nguy cơ các cuộc không kích mới gia tăng.

“Tổng thống Mỹ cứ mơ về việc đưa các lực lượng vũ trang vào vùng Vịnh đi. Giấc mơ đó sẽ không bao giờ thành hiện thực”, ông Abdollahi tuyên bố.

“Chúng tôi sẽ không để tàu quân sự Mỹ tiến vào vùng Vịnh trong bất kỳ hoàn cảnh nào, vào bất kỳ thời điểm nào”, tướng Ali Abdollahi nói thêm.

Quan chức quân sự Iran khẳng định Tehran đã vô hiệu hóa hải quân Mỹ, khiến lực lượng này không thể tiếp cận vùng biển xung quanh vùng Vịnh và lãnh hải Iran.

Ông cũng chất vấn tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc các cuộc không kích của Washington đã phá hủy những cơ sở hạt nhân của Iran.

“Nếu các ông đã xóa sổ mọi thứ, vậy việc liên tục lặp lại những tuyên bố hoang đường này có ý nghĩa gì?”, ông Abdollahi nói.

Ông đồng thời đặt câu hỏi tại sao các chiến hạm Mỹ không tiến gần eo biển Hormuz nếu Washington thực sự đã phá hủy toàn bộ năng lực quân sự của Iran.

Tướng Iran cho biết chiến lược của Tehran là khiến Mỹ và Israel ngày càng sa lầy vào cuộc xung đột.

Những tuyên bố cứng rắn này được đưa ra khi Washington và Tel Aviv liên tục phát tín hiệu về khả năng tiến hành các đợt tập kích mới.

Trước đó, Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ Tom Barrack cho biết một cuộc tấn công nhằm vào Iran có thể diễn ra ngay cuối tuần này.

Tổng thống Trump cũng đề cập khả năng triển khai thêm một chiến dịch quân sự mang tên “Cuồng nộ nhỏ”, nhưng không công bố chi tiết.

Căng thẳng trên biển tiếp tục là điểm nóng khi Iran hạn chế hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển năng lượng chiến lược nối vùng Vịnh với các thị trường quốc tế, kể từ khi chiến tranh với Mỹ bùng phát vào cuối tháng 2.

Để đáp trả, Washington áp đặt lệnh phong tỏa đối với các cảng và tàu thuyền Iran.

Tehran yêu cầu tàu thuyền xin phép trước khi đi qua eo biển Hormuz. Theo Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), một số tàu chở dầu tìm cách đi qua tuyến đường mà lực lượng này coi là bất hợp pháp đã trúng thủy lôi trong những ngày gần đây.

Ngày 23/10, IRGC tuyên bố 2 siêu tàu chở dầu, mang tổng cộng hơn 4,5 triệu thùng dầu thô, đã bị bỏ lại trên biển sau khi trúng thủy lôi.

Lực lượng này cho biết, phòng máy của các tàu bị vô hiệu hóa sau những vụ nổ và đám cháy dữ dội.