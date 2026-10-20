Iran tuyên bố hai tàu dầu trúng thủy lôi ở eo biển Hormuz, giá dầu cao nhất 5 tháng

Tàu chở dầu MV Sounion treo cờ Hy Lạp bị tấn công trên Biển Đỏ ngày 21/8/2024. Ảnh minh họa: IRNA/TTXVN

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết hai tàu chở dầu đã bốc cháy và buộc phải dừng lại sau khi va phải thủy lôi được bố trí trên một tuyến hàng hải không được phép lưu thông ở phía Nam eo biển Hormuz.

Theo kênh truyền thông quốc tế Press TV của Iran, trong một tuyên bố đưa ra hôm 20/10, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết lực lượng hải quân của họ đã báo cáo rằng hai tàu chở dầu bốc cháy và phải dừng lại sau khi thủy lôi do lực lượng này bố trí phát nổ trên một tuyến hàng hải ở phía Nam eo biển Hormuz mà Iran coi là không được phép lưu thông. Tuyên bố nêu rõ: “Hải quân IRGC một lần nữa cảnh báo rằng việc đi qua tuyến đường đã được rải thủy lôi là bất hợp pháp và sẽ khiến tài sản của những bên vi phạm bị thiêu rụi. Nếu chính quyền Mỹ tiếp tục các hành động khiêu khích, các công ty dầu mỏ sẽ phải trả giá đắt hơn”.

Cùng ngày, theo Al Jazeera, giá dầu thô Brent đã vượt 111 USD/thùng, tăng lên mức cao nhất trong 5 tháng, trong bối cảnh các nhà giao dịch tiếp tục tính đến những rủi ro địa chính trị kéo dài, bao gồm các thông tin về những vụ tấn công tàu thuyền tại khu vực Vùng Vịnh.

Eo biển Hormuz, nơi hẹp nhất chỉ khoảng 33km (21 dặm) giữa Iran và Oman, bình thường xử lý khoảng 20% nguồn cung dầu thô toàn cầu, khiến mọi gián đoạn tại đây đều có ý nghĩa lớn đối với hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu.

Hai tuyến hàng hải của eo biển Hormuz, mỗi tuyến chỉ rộng khoảng 3,2km (2 dặm), buộc những tàu chở dầu lớn nhất thế giới phải đi qua một trong những hành lang vận tải biển dễ dự đoán và dễ tổn thương nhất trong thương mại quốc tế.

Bình thường, theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), khoảng 20 triệu thùng dầu và các sản phẩm dầu mỏ được vận chuyển qua đây mỗi ngày, chiếm gần một phần tư thương mại dầu mỏ đường biển toàn cầu.

Phần lớn lượng dầu này được tiêu thụ tại châu Á, trong đó Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc chiếm đa số lượng dầu thô đi qua eo biển Hormuz. Châu Âu cũng phụ thuộc vào tuyến đường này cho một phần đáng kể khí tự nhiên hóa lỏng nhập khẩu từ Qatar.

Không giống nhiều tuyến hàng hải chiến lược khác, eo biển Hormuz gần như không có phương án thay thế quy mô lớn khả thi: chỉ có Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vận hành các đường ống dẫn dầu, nhưng tổng công suất vẫn thấp hơn nhiều so với lưu lượng qua eo biển này.

Sự gián đoạn qua eo biển Hormuz được các nhà phân tích đánh giá là cú sốc nghiêm trọng nhất đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu kể từ các cuộc khủng hoảng dầu mỏ thập niên 1970.