Lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, hai siêu tàu chở dầu đã phát nổ và bốc cháy sau khi đi vào các tuyến hàng hải mà Tehran coi là không được phép tại eo biển Hormuz. Nguyên nhân được phía Iran xác định là các tàu đã va phải thủy lôi.

Trong tuyên bố đăng trên trang thông tin chính thức của IRGC, lực lượng này cáo buộc hai tàu không tuân thủ chỉ dẫn của hải quân Iran, phớt lờ các cảnh báo và đi vào khu vực cấm ở phía đông eo biển. Các tàu được cho là đã tắt hệ thống nhận dạng và định vị trước khi xảy ra sự cố. Sau vụ việc, hai tàu phải dừng hoạt động tại khu vực phía bắc đảo Al Ghanam của Oman và phía đông eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Iran chưa công bố tên tàu, quốc gia sở hữu cũng như quốc tịch treo cờ của hai siêu tàu chở dầu này.

Cũng trong ngày 22/11, IRGC tuyên bố lực lượng hàng không vũ trụ Iran đã đánh chặn và phá hủy một máy bay không người lái MQ-1 Predator của Mỹ ở phía đông eo biển Hormuz. Theo Tehran, đây là chiếc MQ-1 Predator thứ 20 của Mỹ bị hệ thống phòng không Iran bắn hạ trong những tháng gần đây, đồng thời là máy bay không người lái trinh sát - chiến đấu thứ tư của quân đội Mỹ bị đánh chặn trong vòng 24 giờ.

Các tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại eo biển Hormuz ngày càng phức tạp. Theo CNN, tính đến ngày 22/11, khu vực gồm eo biển Hormuz, vịnh Ba Tư và vịnh Oman ghi nhận ít nhất 22 vụ tấn công trong tháng 11, mức cao thứ hai kể từ đầu xung đột. Trước tháng 10, trung bình mỗi tháng chỉ có khoảng 10 vụ. Dữ liệu của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) cũng xác nhận tháng 10 có số vụ việc cao nhất từ đầu năm.

Kể từ khi chiến sự bùng phát, eo biển Hormuz trở thành điểm nóng an ninh, với các cuộc tấn công liên tiếp gây gián đoạn vận tải dầu khí và tác động đến kinh tế toàn cầu. Dù các nhà sản xuất dầu vùng Vịnh đã tìm cách duy trì hoạt động vận chuyển qua tuyến đường này, lưu lượng tàu thương mại vẫn thấp hơn mức trung bình năm 2025. Trong khi đó, Mỹ tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh giá dầu giảm và nguồn thu xuất khẩu dầu mỏ ngày càng suy yếu, Tehran có thể gia tăng các hoạt động quân sự nhằm duy trì đòn bẩy kiểm soát eo biển Hormuz và buộc Washington nhượng bộ. Tuy nhiên, kịch bản này có thể nhanh chóng thay đổi nếu Iran tiếp tục leo thang đối đầu.