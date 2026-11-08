Iran tuyên bố hạ UAV MQ-1 thứ 16 của Mỹ

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết lực lượng hàng không vũ trụ đã phát hiện và bắn hạ máy bay không người lái (UAV) trinh sát, tấn công Mỹ trên đảo Qeshm, gần eo biển Hormuz hôm 6/11.

Hình ảnh UAV Reaper bị bắn hạ và xác những chiếc khác bị hạ trong các vụ riêng biệt tại Iran

Theo thông báo được truyền thông nhà nước Iran đăng tải, vụ đánh chặn do một hệ thống phòng không tiên tiến thực hiện, dưới sự điều phối của mạng lưới phòng không tích hợp quốc gia. IRGC không công bố tên hệ thống được sử dụng.

Lực lượng này tuyên bố đây là UAV MQ-1 thứ 16 của Mỹ bị bắn hạ. IRGC cũng đưa ra thống kê đã tiêu diệt 56 chiếc MQ-9, nâng tổng số UAV thuộc hai dòng mà họ tuyên bố hạ được lên 72 chiếc.

Tạp chí Military Watch xác định chiếc UAV trong vụ đánh chặn mới nhất là MQ-1C Gray Eagle. Đây là máy bay không người lái hoạt động ở độ cao trung bình, có khả năng bay liên tục trong thời gian dài, được lục quân Mỹ sử dụng cho nhiệm vụ trinh sát, giám sát và tấn công.

MQ-1C Gray Eagle là dòng máy bay khác với MQ-1 Predator, dù có chung nguồn gốc thiết kế. Trong khi đó, MQ-9 Reaper có kích thước lớn hơn, chủ yếu được không quân Mỹ sử dụng để giám sát kéo dài và tấn công chính xác.

Military Watch nhận định tổn thất của phi đội MQ-9 có thể đã thúc đẩy Mỹ tăng sử dụng UAV có chi phí thấp hơn cho một số nhiệm vụ.

Tuy nhiên, những thông tin được dẫn chưa đủ để xác định quy mô tổn thất thực tế của phía Mỹ hoặc kết luận Washington đã thay đổi cách sử dụng UAV vì thiếu máy bay.

Qeshm là đảo lớn nhất của Iran, thuộc tỉnh Hormozgan, nằm gần cửa ngõ phía bắc eo biển Hormuz. Vị trí này có ý nghĩa chiến lược đối với hoạt động giám sát tuyến hàng hải nối vùng Vịnh với vịnh Oman.