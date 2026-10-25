Iran tuyên bố giữ nguyên lập trường trước nguy cơ Mỹ nối lại tấn công quân sự

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi. (Ảnh: AA/TTXVN phát)

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 25/10 tuyên bố Tehran sẽ không thay đổi chính sách ngay cả khi Mỹ và Israel nối lại các cuộc tấn công quân sự, khẳng định việc quản lý hoạt động hàng hải qua Eo biển Hormuz sẽ không thể trở lại như trước xung đột.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Washington phát tín hiệu có thể tái khởi động chiến dịch quân sự, trong khi căng thẳng tiếp tục lan sang các điểm nóng khác ở Trung Đông.

Trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp tại Tehran, ông Araghchi cho biết Iran đã tính đến giai đoạn hậu xung đột và nhấn mạnh chính sách của nước này sẽ không thay đổi dù chiến tranh có tái diễn hay không.

Ngoại trưởng Iran cảnh báo Mỹ và Israel sẽ không đạt được kết quả khác biệt nếu tiếp tục tấn công Tehran.

Ông cũng cho rằng xung đột đã tạo ra những thay đổi căn bản trong khu vực, đòi hỏi các bên phải chấp nhận thực tế mới, trong đó có cơ chế quản lý và các tuyến vận tải qua Eo biển Hormuz.

Trước đó, ngày 23/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng tiến hành thêm một chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, nhắc đến chiến dịch mang tên “Epic Fury” do Mỹ và Israel phát động ngày 28/2.

Trong khi đó, các cuộc đụng độ quân sự đã giảm cường độ trong những tuần gần đây sau thỏa thuận ngừng bắn ngày 8/4, nhưng tình hình tại eo biển Hormuz vẫn căng thẳng. Mỹ tiếp tục duy trì phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran, còn Tehran khẳng định quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này.

Dù vậy, kênh ngoại giao chưa hoàn toàn khép lại. Đại sứ Iran tại Pakistan Reza Amiri Moghadam ngày 25/10 cho biết Tehran vẫn sẵn sàng nối lại đàm phán với Washington trên cơ sở thỏa thuận tạm thời do Pakistan làm trung gian hồi tháng Sáu.

Thỏa thuận này hướng tới khôi phục hoạt động hàng hải, chấm dứt phong tỏa và mở đường cho đàm phán rộng hơn về chương trình hạt nhân Iran. Tuy nhiên, tiến trình vẫn bế tắc khi hai bên bất đồng về các điều kiện để chấm dứt đối đầu.

Căng thẳng khu vực tiếp tục gia tăng khi Saudi Arabia ngày 25/10 ghi nhận nhiều tiếng nổ tại thủ đô Riyadh, trong bối cảnh sân bay quốc tế của thành phố dự kiến hoạt động trở lại sau hai tuần đóng cửa do các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen.

Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu cho biết đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo hướng về Riyadh, hai thiết bị bay không người lái tại khu vực thủ đô và một tên lửa hành trình nhằm vào thành phố Khamis Mushait ở miền Nam.

Người phát ngôn quân sự Houthi cảnh báo sân bay quốc tế King Khalid tại Riyadh vẫn là mục tiêu quân sự và không an toàn cho hoạt động hàng không.

Những diễn biến trên cho thấy Trung Đông vẫn đứng trước nguy cơ leo thang, trong khi triển vọng giảm căng thẳng phụ thuộc vào khả năng Washington và Tehran khôi phục đối thoại, giải quyết bất đồng về an ninh hàng hải và chương trình hạt nhân Iran./.