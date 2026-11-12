Iran tuyên bố eo biển Hormuz sẽ không bao giờ trở lại trạng thái trước chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với truyền thông Qatar ngày 11/11, ông Ghalibaf cho biết Iran và Oman đã đạt được nhận thức chung về việc phối hợp quản lý tuyến hàng hải chiến lược này. Nội dung trên nằm trong đề xuất gồm 7 điểm mà Tehran đưa ra nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 8 tháng qua.

Ông Ghalibaf cho rằng vùng biển tại eo biển Hormuz không phải là vùng biển quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 không áp dụng đối với khu vực này. Theo ông, các quy định tại eo biển Hormuz phải tuân theo luật pháp của hai quốc gia ven biển là Iran và Oman.

Liên quan đến triển vọng đàm phán với Mỹ, ông Ghalibaf cho biết Tehran đã chuyển câu trả lời chính thức thông qua Qatar, trong đó nêu rõ 7 điều kiện để tiến hành đàm phán hòa bình. Hiện Iran đang chờ phản hồi từ Washington. “Giờ đây, quyền quyết định nằm trong tay Mỹ”, ông Ghalibaf nói.

Theo người đứng đầu đoàn đàm phán Iran, các điều kiện này bao gồm Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân và các biện pháp trừng phạt đối với Iran, giải phóng các tài sản của nước này đang bị phong tỏa, chấm dứt giao tranh trên tất cả các mặt trận và chính thức tuyên bố kết thúc cuộc chiến.

Ông cho biết những yêu cầu trên đã được đề cập trong bản ghi nhớ ký tại Islamabad hồi tháng 6 và việc thực hiện các nội dung đã thống nhất là điều kiện cần thiết trước khi Iran bước vào đàm phán với Mỹ.

“Nếu Mỹ chỉ giới hạn trong những nội dung đã thống nhất, không đưa ra các yêu cầu quá mức hoặc có những hành động làm gia tăng sự nghi kỵ, thì việc đạt được thỏa thuận hoàn toàn có thể xảy ra”, ông nói. Theo ông Ghalibaf, trở ngại lớn nhất hiện nay là Iran thiếu lòng tin đối với Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Ghalibaf cũng tiết lộ các quan chức Mỹ đã đề nghị Tổng thống Nga Vladimir Putin làm trung gian thúc đẩy đàm phán trực tiếp với Tehran trong chuyến thăm Moskva.

Đề cập nguy cơ xung đột tái diễn, ông cảnh báo Mỹ không nên tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran. Theo ông, nếu kịch bản này xảy ra, Tổng thống Donald Trump sẽ phải đối mặt với một thất bại nữa, đồng thời chịu sức ép chính trị từ Quốc hội Mỹ khóa mới dự kiến bắt đầu hoạt động vào tháng 1/2027.

Ông Ghalibaf khẳng định Iran quyết tâm chấm dứt tình trạng “không chiến tranh cũng không hòa bình” hiện nay. Theo ông, để bảo đảm mục tiêu này, Tehran cần xây dựng năng lực răn đe đủ mạnh và bền vững, trong đó có việc củng cố tiềm lực quân sự.

Về tình hình Yemen, nơi lực lượng chính phủ được Saudi Arabia hậu thuẫn đang giao tranh với lực lượng Houthi, ông Ghalibaf cho rằng các bên khác không nên can thiệp vào cuộc xung đột. Ông nói: “Nếu cả Chính phủ Yemen và Saudi Arabia đề nghị Iran hỗ trợ, chúng tôi chắc chắn sẽ sẵn sàng giúp tìm giải pháp cho cuộc xung đột”.

Trước đó, hồi tháng 10, Iran từng đề nghị làm trung gian thúc đẩy đối thoại giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi tại Yemen, sau một loạt vụ tấn công gây thương vong tại Saudi Arabia, trong đó có vụ tấn công nhằm vào sân bay ở thủ đô Riyadh khiến nhiều người bị thương.