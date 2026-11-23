Tàu trên eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Ngày 23/11, Bộ Ngoại giao Iran lên án lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ là “hành động xâm lược quân sự”, đồng thời tuyên bố Tehran sẽ sử dụng “mọi biện pháp” để đáp trả. Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa đánh chìm các tàu chở dầu của Iran nhằm phá vỡ vòng phong tỏa.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định lệnh phong tỏa vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc và là “hành vi phạm tội”, đồng thời nhấn mạnh Tehran có quyền sử dụng mọi biện pháp để tự vệ.

“Chúng tôi chắc chắn sẽ không chấp nhận tình trạng này và sẽ sử dụng mọi biện pháp để đối phó với hành động xâm lược của Mỹ”, ông Baghaei tuyên bố.

Trước đó, ngày 22/11, Tổng thống Donald Trump cảnh báo rằng bất kỳ tàu nào của Iran tìm cách phá vỡ vòng phong tỏa đều sẽ bị đánh chìm “xuống đáy biển”.

Theo Euronews, trong những ngày gần đây, một số cơ quan truyền thông và nhân vật có quan hệ mật thiết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã kêu gọi điều động một đoàn tàu chở dầu của Iran để phá vỡ vòng phong tỏa của Mỹ.

Phản hồi trước những thông tin trên, ông Baghaei cho rằng việc các tàu Iran đang nạp dầu chỉ là “suy đoán”.

Do ảnh hưởng của lệnh phong tỏa, lượng dầu thô xuất khẩu ghi nhận được của Iran trong những tháng gần đây đã giảm xuống gần bằng 0. Tehran tuyên bố đang kiểm soát hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz có vị trí chiến lược và sẽ chỉ mở cửa trở lại tuyến hàng hải này khi Washington đáp ứng các điều kiện do Iran đặt ra, bao gồm chấm dứt các hành động quân sự, dỡ bỏ lệnh phong tỏa và miễn áp dụng các biện pháp trừng phạt.