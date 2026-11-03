Iran tuyên bố đáp trả Mỹ bằng thông điệp 'cứng rắn và hợp lý'

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố, Tehran đã gửi phản hồi “cứng rắn và hợp lý” tới Washington. (Nguồn: Pars Today)

Phát biểu tại phiên họp Quốc hội, ông Mohammad Bagher, người đứng đầu phái đoàn đàm phán của Iran với Mỹ, khẳng định, Tehran vẫn duy trì sự sẵn sàng cho cả giải pháp ngoại giao lẫn khả năng đối đầu quân sự.

Theo Chủ tịch Quốc hội Iran, “bóng đang ở sân của Mỹ” và Washington cần lựa chọn cách thức ngăn chặn một cuộc chiến mới.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Iran nhấn mạnh, các lực lượng vũ trang Iran đang duy trì mức độ sẵn sàng phòng thủ cao nhất.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher cảnh báo, nếu Washington tiếp tục mắc sai lầm chiến lược, Mỹ sẽ phải đối mặt với một chiến trường mới và rơi vào tình thế khó tìm lối thoát hơn.

Tehran cũng khẳng định, sẽ không khuất phục trước sức ép quân sự, đồng thời cảnh báo mọi hành động tấn công mới có thể kéo theo phản ứng khó lường, không bị giới hạn trong phạm vi địa lý nhất định.

Chủ tịch Quốc hội Iran còn cáo buộc Washington theo đuổi chính sách lâu dài nhằm áp đặt ảnh hưởng và kiểm soát Tehran.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Tehran và Washington tiếp tục duy trì các kênh tiếp xúc ngoại giao gián tiếp sau cuộc xung đột do Mỹ và Israel phát động nhằm vào Iran ngày 28/2.

Ngày 2/11, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei xác nhận, hai bên vẫn trao đổi thông điệp thông qua các bên trung gian.

Tehran cho biết, đề xuất ngoại giao gồm bảy giai đoạn đã được điều chỉnh, có thể triển khai trong vòng hai ngày nếu Washington đáp ứng các điều kiện của nước này.

(theo Anadolu)