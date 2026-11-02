Iran tuyên bố đáp trả 'không giới hạn' nếu Mỹ tấn công

Hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) ngày 31-10 dẫn tuyên bố của lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei cảnh báo, Mỹ và Israel không nên phát động một cuộc tấn công mới nhằm vào Tehran, sau những lời đe dọa rằng Washington và Tel Aviv có thể nối lại các cuộc tấn công sau cuộc bầu cử quan trọng ở cả hai nước.

IRNA cho hay, tại cuộc gặp với các tướng lĩnh, lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei đã chỉ thị cho các chỉ huy quân sự cấp cao Iran: “Bất kỳ mối đe dọa nào, ở bất kỳ cấp độ nào đều phải được đáp trả ngay lập tức, mạnh mẽ và không giới hạn về mặt địa lý”, đồng thời ra lệnh cập nhật danh sách mục tiêu tấn công, bao gồm “tất cả tài sản hữu hình và vô hình thuộc về kẻ thù Mỹ và Israel”.

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei ra lệnh đáp trả “không giới hạn” nếu Mỹ tấn công. Ảnh minh họa: Reuters

Động thái này cho thấy tình trạng cảnh giác cao độ ở Iran khi nước này chuẩn bị cho khả năng tái diễn các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, ngay cả trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột đang được nối lại, cũng như quyết tâm của Tehran trong việc leo thang phản ứng nếu bị tấn công một lần nữa.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo rằng một cuộc tấn công có thể xảy ra sau bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ hôm 3-11 tới, trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói về một “cơ hội lịch sử có một không hai” để lật đổ chính quyền Iran. Tuy nhiên, theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Tổng thống Donald Trump chưa đưa ra quyết định về các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran và rằng Mỹ sẽ để ngỏ khả năng tìm kiếm giải pháp ngoại giao.

Kênh truyền hình Al-Arabiya cho hay, cuối tuần qua, một phái đoàn các nhà trung gian hòa giải Qatar đã đến Tehran để hội đàm với các quan chức cấp cao Iran. Trước đó, Wall Street Journal đưa tin, theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump, Phó tổng thống J.D Vance đã gửi thư cho người đứng đầu Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran, tướng Mohsen Rezaei, về việc khôi phục các cuộc đàm phán. Trong đoạn video phát sóng trên truyền hình Iran, tướng Mohsen Rezaei cho biết đã đọc lá thư nhưng chưa trả lời, nêu rõ “giọng điệu của Mỹ đã thay đổi hoàn toàn” và mô tả đó là “một dấu hiệu tốt” mà không tiết lộ thêm chi tiết.

Trên kênh Al Jazzera, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết chưa có kế hoạch gặp gỡ các quan chức Mỹ, song nhấn mạnh: “Các điều kiện của Iran rất rõ ràng và các cuộc tham vấn về vấn đề này đang diễn ra giữa các bên trung gian”, đồng thời khẳng định Iran sẽ tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz cho đến khi các điều kiện của Tehran-bao gồm việc dỡ bỏ phong tỏa các tài sản bị đóng băng-được đáp ứng.

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei ra lệnh đáp trả “không giới hạn” nếu Mỹ tấn công. Ảnh minh họa: EPA

Tuần trước, nhiều hãng tin phương Tây cho biết Mỹ đã cảnh báo các nước vùng Vịnh “chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran” sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ. Theo Fox News, Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã báo cáo với Tổng thống Donald Trump về các phương án quân sự tiềm năng.

Một phân tích của hãng AP công bố hôm 31-10 cho hay, các cuộc tấn công của Iran vào hàng chục căn cứ của Mỹ ở Trung Đông đã gây thiệt hại hàng tỷ USD với mục tiêu tấn công tập trung vào các hệ thống cảnh báo sớm, máy bay chiến đấu và các tòa nhà. Tính đến tháng 8, hơn 115 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) hoặc tên lửa của Iran đã phá hủy các công trình tại 26 căn cứ quân sự và các địa điểm nơi Mỹ đặt trang thiết bị quân sự. Thiệt hại được cho là vượt xa những chi tiết mà Lầu Năm Góc công bố trong các báo cáo công khai.

AP nhận định, mức độ thiệt hại đã làm thay đổi đáng kể vị thế của Mỹ ở Trung Đông, buộc Washington phải di dời nhiều tài sản ra khỏi vùng Vịnh, bao gồm chiến đấu cơ, hệ thống phòng không, hệ thống thông tin liên lạc và các thiết bị quan trọng. Tác động của những thiệt hại này làm dấy lên câu hỏi về khả năng phòng thủ của Mỹ trong khu vực, cũng như khả năng Mỹ tái thiết các căn cứ và trang thiết bị ở vùng Vịnh một khi chiến tranh kết thúc-vốn là những công việc chắc chắn “ngốn” khoản tiền không nhỏ từ người đóng thuế Mỹ.