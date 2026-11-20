Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tập trận bắn tên lửa và tấn công bằng thiết bị bay không người lái. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo Al Jazeera ngày 20/11, Chuẩn tướng Ali Belali, cố vấn cấp cao của Tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ thuộc IRGC, tuyên bố Iran đã chuẩn bị đầy đủ năng lực để sử dụng tên lửa tại “những khu vực địa lý mới” nếu nhận được mệnh lệnh. Phát biểu với hãng thông tấn nhà nước IRNA, Tướng Belali khẳng định Tehran không gặp hạn chế về số lượng tên lửa, vị trí triển khai hay cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động quân sự.

Đáng chú ý, Tướng Belali cảnh báo rằng nếu xảy ra bất kỳ hành động thù địch nào, đối phương sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran, bất kể lực lượng đó hiện diện ở đâu. Ông nhấn mạnh quân đội Iran đang trong trạng thái sẵn sàng hoàn toàn, đồng thời cho rằng các đối thủ phải đầu tư nhiều thời gian và chi phí để phát triển những hệ thống phòng thủ đắt đỏ như THAAD nhằm đối phó với tên lửa Iran.

Trong khi đó, theo hãng thông tấn Mehr (MNA) ngày 19/11, người phát ngôn IRGC, Chuẩn tướng Hossein Mohebbi, đưa ra tuyên bố về khả năng giám sát hoạt động quân sự của đối phương trong khu vực. Ông khẳng định Iran không chỉ theo dõi liên tục mà còn nắm được quân số, số lượng và chủng loại máy bay, số lượng vũ khí, vị trí triển khai, khả năng tác chiến và cả những kế hoạch hoạt động của đối phương.

Ông Mohebbi nhấn mạnh Tehran coi mọi khả năng xảy ra hành động quân sự thù địch đều là mối đe dọa thực sự, thay vì chỉ là tình huống giả định. “Trong lĩnh vực quân sự, chúng tôi coi mọi khả năng đều là mối đe dọa ở mức 100%, vì vậy chúng tôi duy trì trạng thái sẵn sàng 100% để đối phó với đối phương”, ông tuyên bố. Người phát ngôn IRGC cũng khẳng định hệ thống phòng không Iran đang hoạt động tích cực và nước này không cần nhập khẩu các hệ thống phòng không từ nước ngoài.

Hai tuyên bố nêu trên đưa ra trong thời gian gần nhau cho thấy những thông điệp quân sự có sự liên hệ về nội dung. Trong khi ông Mohebbi nhấn mạnh khả năng thu thập thông tin, giám sát và duy trì trạng thái sẵn sàng trước các mối đe dọa, ông Belali tập trung vào năng lực đáp trả bằng tên lửa, kể cả tại những khu vực địa lý mới. Đặt cạnh nhau, các phát biểu thể hiện thông điệp răn đe của IRGC: Iran tuyên bố có khả năng theo dõi hoạt động của đối phương và sẵn sàng sử dụng sức mạnh tên lửa nếu bị tấn công.

Cả hai quan chức cũng đề cập nguy cơ tiếp tục xảy ra các hoạt động quân sự. Ông Mohebbi nhận định đối phương có thể tiến hành những động thái quân sự nhằm giành được nhưng thành quả nhất định, dù theo đánh giá của ông, họ đã chịu thất bại trên cả phương diện chính trị và quân sự. Trong khi đó, ông Belali cáo buộc các đối thủ của Iran tiến hành chiến tranh tâm lý bằng cách nêu ra những vấn đề “như đàm phán, chuyển giao trang thiết bị quân sự, điều động đạn dược và các mối đe dọa quân sự” nhằm gieo rắc sự hoài nghi.

Dù đưa ra những cảnh báo mạnh mẽ, cả hai quan chức Iran đều không công bố kế hoạch tấn công cụ thể. Đặc biệt, ông Belali không xác định “những khu vực địa lý mới” là những địa điểm nào. Các phát biểu được đưa ra sau khi IRGC đầu tháng 11 tuyên bố dỡ bỏ giới hạn tự áp đặt 2.000 km đối với tên lửa đạn đạo, làm dấy lên câu hỏi về khả năng Tehran mở rộng phạm vi hoạt động quân sự ra ngoài Trung Đông. Tuy nhiên, việc dỡ bỏ giới hạn này chưa đồng nghĩa Iran đã chứng minh được năng lực triển khai hiệu quả tên lửa ở mọi khoảng cách xa hơn.