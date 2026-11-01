Iran tuyên bố chiếm quyền điều khiển UAV trinh sát Mỹ tại eo biển Hormuz

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã chiếm quyền điều khiển và buộc một UAV MQM-170 của Mỹ hạ cánh, đồng thời khẳng định bắn hạ UAV vũ trang MQ-1C Grey Eagle trong khu vực.

Theo thông báo của IRGC-N, UAV này được phát hiện khi hoạt động trên vùng trời gần bờ biển Iran.

Lực lượng Iran cho biết đã can thiệp hệ thống điều khiển, sau đó buộc phi cơ hạ cánh an toàn.

Video do phía Iran công bố cho thấy hình ảnh cảm biến hồng ngoại bám bắt mục tiêu và một chiếc UAV còn nguyên vẹn nằm trên mặt đất.

IRGC-N cho rằng nhiệm vụ của chiếc MQM-170 là xác định vị trí các tổ hợp phòng không Iran bố trí dọc khu vực ven biển giáp vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz.

Lực lượng này không nêu chính xác địa điểm xuất phát, nhưng tuyên bố dữ liệu thu thập được cho thấy UAV cất cánh từ bờ biển một quốc gia nằm ở phía nam eo biển.

Cùng ngày, Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố phòng không nước này đã bắn hạ một UAV vũ trang MQ-1C Grey Eagle của Mỹ ở phía đông eo biển Hormuz.

Tehran nói đây là chiếc MQ-1C thứ 14 bị bắn hạ kể từ khi xung đột bùng phát, đồng thời tuyên bố đã phá hủy 54 UAV MQ-9 Reaper của Mỹ. Những con số này chưa được phía Mỹ xác nhận độc lập.

Đại tá Tim Hawkins, người phát ngôn Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), bác bỏ độ tin cậy của các tuyên bố từ Iran, cho rằng IRGC nhiều lần đưa ra thông tin sai sự thật.

Ông không xác nhận hay phủ nhận việc Mỹ mất UAV MQM-170, đồng thời nhấn mạnh các lực lượng Mỹ vẫn duy trì trạng thái cảnh giác cao.

MQM-170 Outlaw là dòng UAV mục tiêu được phát triển để phục vụ huấn luyện kíp phòng không, thử nghiệm vũ khí đánh chặn và nghiên cứu hệ thống phòng thủ.

Máy bay dài 2,7 m, sải cánh 4,9 m, có giá xuất xưởng được nêu trong tài liệu nguồn là 35.000 USD. Biến thể MQM-170C G2 có thể được trang bị cảm biến quang - điện tử để phục vụ trinh sát và chỉ thị mục tiêu.

Thông tin trên xuất hiện khi căng thẳng quanh Iran tiếp tục gia tăng. The Wall Street Journal ngày 27/10 đưa tin Washington đã trao đổi với một số quốc gia vùng Vịnh về khả năng tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11.

Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump chưa công bố quyết định cuối cùng về việc phát động một chiến dịch mới.