Iran tuyên bố chiếm quyền điều khiển UAV do thám Mỹ tại eo biển Hormuz

Hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đơn vị tác chiến điện tử của lực lượng này đã khống chế một thiết bị bay không người lái (UAV) do thám và nghi binh MQM-170 của Mỹ, đưa thiết bị hạ cánh nguyên vẹn ở phía Tây eo biển Hormuz.

Trong tuyên bố hôm 29/10, bộ phận quan hệ công chúng của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết lực lượng tác chiến điện tử của họ đã thực hiện thành công một chiến dịch tác chiến điện tử tấn công, phát hiện thiết bị bay không người lái (UAV) trước khi giành quyền kiểm soát hệ thống dẫn đường và điều khiển của thiết bị, đã đưa UAV hạ cánh nguyên vẹn ở phía Tây eo biển Hormuz.

Trong tuyên bố được kênh truyền thông quốc tế Press TV của Iran dẫn lại, Hải quân IRGC cho biết nhiệm vụ của UAV là xác định các hệ thống phòng không của Iran dọc bờ biển Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz.

Hải quân IRGC cho biết dữ liệu thu được từ thiết bị cho thấy UAV đã cất cánh từ bờ biển của một quốc gia ven bờ phía Nam Vịnh Ba Tư.

Trước đó, Lực lượng Hàng không vũ trụ IRGC cho biết đã đánh chặn và phá hủy một UAV MQ-1 tiên tiến của quân đội Mỹ trên eo biển Hormuz.

IRGC cho biết thiết bị bị bắn hạ bằng hệ thống phòng không mới của Lực lượng Hàng không vũ trụ, hoạt động dưới sự điều hành của Mạng lưới phòng không tích hợp Iran.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh eo biển Hormuz tiếp tục là tâm điểm chú ý về an ninh hàng hải và hoạt động quân sự tại khu vực Vịnh Ba Tư.

Phía Mỹ chưa đưa ra phản ứng hay bình luận về thông tin nêu trên do Press TV đăng tải.