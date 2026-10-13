Iran tuyên bố chỉ kiểm soát thay vì đóng cửa eo biển Hormuz

Tàu thuyền ở eo biển Hormuz, gần thành phố cảng Bandar Abbas, Iran. Ảnh: The Guardian/TTXVN

Ông Yahya Rahim Safavi, cố vấn quân sự cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei, cho biết Tehran coi việc hạn chế các tàu vận chuyển trang thiết bị quân sự có khả năng đe dọa an ninh quốc gia là quyền và nhiệm vụ chiến lược.

Ông nhấn mạnh hơn 20% lượng dầu mỏ và năng lượng toàn cầu lưu thông qua Hormuz, khiến tuyến đường này khó có thể được thay thế hoàn toàn.

Cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công một siêu tàu chở dầu tại eo biển, khiến con tàu bốc cháy. Theo IRGC, tàu này tắt thiết bị định vị và phớt lờ cảnh báo của lực lượng hải quân Iran.

Trong khi đó, Tổng thống Masoud Pezeshkian cảnh báo Iran đang đối mặt với bước ngoặt lịch sử, khi nguy cơ xung đột quân sự song hành với những khó khăn kinh tế ngày càng nghiêm trọng.

Ông cho rằng các vấn đề kinh tế và đời sống người dân không thể được giải quyết chỉ bằng vũ khí, đồng thời kêu gọi chính quyền tập trung nâng cao hiệu quả phục vụ xã hội.

Những tuyên bố cho thấy Tehran vừa muốn duy trì đòn bẩy chiến lược tại Hormuz, vừa phải đối mặt với sức ép ổn định kinh tế trong nước.