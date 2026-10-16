Iran tuyên bố các tàu chiến Mỹ đã rút lui hơn 500km khỏi bờ biển nước này

Theo WANA, phát ngôn viên Lục quân Iran Mohammad Akraminia ngày 16/10 thông báo rằng các tàu chiến của Mỹ đã rút lui ra xa hơn 500km khỏi bờ biển của Iran, khẳng định động thái này đã phản ánh rõ năng lực quân sự và tình báo của Tehran.

"Các tàu chiến của Mỹ hiện không còn hiện diện ở Vịnh Oman. Chúng tôi đang triển khai các kế hoạch tác chiến mới. Việc thực hiện những kế hoạch này trong những ngày tới sẽ buộc lực lượng hải quân Mỹ phải rời xa khu vực hơn nữa", ông Akraminia cho biết.

Chuẩn tướng Akraminia cũng bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng năng lực phòng không của của Iran đã bị phá hủy trong các đợt không kích của Mỹ.

Phát ngôn viên Lục quân Iran Mohammad Akraminia. Ảnh: WANA

"Việc một số máy bay không người lái (UAV) của Mỹ bị bắn hạ trên lãnh thổ Iran đã thể hiện rõ năng lực phòng không của chúng tôi. Iran cũng đang sửa chữa những khí tài bị hư hại và đưa thêm các hệ thống mới vào biên chế quân đội", ông Akraminia nói.

Đề cập đến tình hình ở eo biển Hormuz, chỉ huy của Iran cáo buộc Mỹ là nguyên nhân chính gây mất an ninh tại tuyến hàng hải trọng yếu này. Ông Akraminia cho rằng các hành động của Washington không chỉ tác động xấu đến an ninh Trung Đông, mà còn ảnh hưởng đến thương mại toàn cầu và nền kinh tế của các quốc gia trong khu vực.

"Lực lượng Mỹ trong khoảng một đến hai tháng trước đã hướng dẫn nhiều tàu thương mại đi theo một tuyến đường thay thế ở phía nam eo biển Hormuz. Tuyến đường này không an toàn và không hợp pháp, đã có nhiều tàu bị hư hại khi đi theo hướng này. Các đơn vị vận tải biển muốn đi qua Hormuz phải đăng ký và phối hợp với hải quân Iran, khi đó sẽ không có vấn đề gì", ông Akraminia nhấn mạnh.