Iran tuyên bố bắt tàu lặn không người lái thứ hai của Mỹ ở Hormuz

Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 27/9 tuyên bố đã bắt được một tàu lặn không người lái (UUV) của Mỹ tại eo biển Hormuz, chiếc thứ hai mà Tehran nói đã thu giữ trong chưa đầy 1 tháng.

Theo IRGC, phương tiện này là tàu lặn không người lái Remus 600, được cho là đang thực hiện nhiệm vụ do thám trong eo biển Hormuz.

Lực lượng Iran nói chiến dịch bắt giữ có sự phối hợp giữa hoạt động tình báo và tác chiến điện tử. Chiếc UUV sau đó được chuyển cho các chuyên gia Iran để trích xuất dữ liệu.

IRGC đồng thời tuyên bố eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa và cảnh báo sẽ tiếp tục hành động trước những hoạt động mà lực lượng này coi là nguy hiểm hoặc đi qua tuyến hàng hải mà không được phép.

Tuy nhiên, phía Mỹ bác bỏ tuyên bố của Iran. Đại diện Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) nói Washington vẫn duy trì "quyền kiểm soát tích cực" đối với các phương tiện không người lái đang hoạt động.

Do đó, thông tin về việc Remus 600 bị Iran bắt giữ hiện chưa được xác nhận độc lập.

Remus 600 là tàu lặn không người lái tự hành có thiết kế hình ngư lôi, dài khoảng 3,25 m và có thể hoạt động ở độ sâu tới 600 m. Phương tiện được thiết kế theo dạng mô-đun, cho phép tích hợp nhiều loại cảm biến tùy nhiệm vụ, trong đó có sonar và camera.

Remus 600 có thể hoạt động dưới nước liên tục khoảng 70 giờ mà không cần người điều khiển trực tiếp. Các nhiệm vụ điển hình gồm khảo sát đáy biển, tìm kiếm thủy lôi, giám sát và trinh sát.

Nếu tuyên bố của Iran được xác nhận, đây sẽ là vụ thứ hai trong tháng liên quan tới UUV Mỹ tại Hormuz. Ngày 8/9, IRGC từng thông báo bắt một tàu lặn không người lái Dive-LD do công ty Mỹ Anduril phát triển.

Khi đó, CENTCOM thừa nhận một UUV do Mỹ vận hành gặp trục trặc trong lúc khảo sát vùng biển, đồng thời cho biết phương tiện này là mẫu cũ và không mang các hệ thống sonar hoặc radar mật.

Iran sau đó tuyên bố sẽ phân tích ngược chiếc Dive-LD. Tehran từ lâu đã quan tâm tới kỹ thuật đảo ngược các khí tài phương Tây thu giữ được.

Trường hợp đáng chú ý nhất là máy bay không người lái tàng hình RQ-170 Sentinel của Mỹ bị Iran thu giữ năm 2011.

Reuters nhận định việc sở hữu một UUV Mỹ nguyên vẹn có thể giúp Iran nghiên cứu một số đặc điểm kỹ thuật, dù mức độ tiếp cận dữ liệu và công nghệ bên trong còn phụ thuộc tình trạng thực tế của phương tiện.

Việc Iran tuyên bố liên tiếp bắt các UUV Mỹ cho thấy vai trò ngày càng lớn của phương tiện không người lái dưới nước trong hoạt động trinh sát, khảo sát và tác chiến hải quân.

Tuy nhiên, với vụ Remus 600 lần này, cần chờ thêm thông tin từ phía Mỹ hoặc bằng chứng độc lập trước khi khẳng định phương tiện thực sự đã bị Iran thu giữ.