Theo hãng tin WANA, quân đội Iran ngày 21/11 tuyên bố các hệ thống phòng không của nước này đã bắn trúng một tiêm kích F-16 của Mỹ ở vùng biển phía nam đất nước, khiến máy bay bị hư hại và buộc phi công phải hạ cánh khẩn cấp.

"Các hệ thống phòng không nội địa đã theo dõi và phóng một tên lửa về phía tiêm kích F-16 của Mỹ. Tên lửa phát nổ gần máy bay, khiến phi công của đối phương phải hạ cánh xuống một trong những sân bay gần nhất trong khu vực", phía Iran thông tin.

Tuy vậy, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) sau đó đã bác bỏ thông tin của Iran, khẳng định phi đội F-16 ở Trung Đông vẫn an toàn. "Đó là thông tin không đúng sự thật. Iran không tấn công tiêm kích F-16 nào trong ngày qua", thông cáo của CENTCOM nêu rõ.

Tiêm kích F-16 của Mỹ làm nhiệm vụ ở Trung Đông. Ảnh: CENTCOM

Cùng ngày 21/11, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã triển khai hàng loạt tên lửa và UAV để tấn công 2 căn cứ quân sự của Mỹ ở Bahrain.

"Các hoạt động hộ tống và yểm trợ trên không tốn kém của quân đội Mỹ trong khu vực không những không đạt được mục tiêu đề ra, mà còn khiến các trang thiết bị và tàu thuyền được lực lượng này bảo vệ trên biển và trên không phải hứng chịu những thiệt hại nặng nề. Không phận của Iran là 'lằn ranh đỏ', và mọi hành vi xâm phạm đều sẽ phải đối mặt với sự đáp trả cứng rắn và kiên quyết", IRGC cảnh báo.

Theo hãng thông tấn IRNA và các hãng tin khác của Iran, IRGC cho biết 2 radar của hệ thống Patriot đặt tại các căn cứ Al-Riffa và Awali ở Bahrain đã bị nhắm mục tiêu, nhưng mức độ thiệt hại cụ thể chưa được công bố.

Bộ Nội vụ Bahrain sau đó xác nhận cuộc tấn công của Iran đã đánh trúng một cơ sở dân sự ở nước này và gây cháy lớn, nhưng không có thương vong về người. Đây là lần đầu tiên sau 3 ngày Iran mở lại hoạt động tập kích căn cứ của Mỹ ở Trung Đông. Cuộc tấn công xảy ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran vẫn chưa có tiến triển thực tế.