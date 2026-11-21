Hình ảnh trên mạng xã hội được cho là Iran tấn công máy bay Mỹ

Quân đội Iran hôm 21/11 cho biết, vào tối 20/11, các hệ thống phòng không của nước này phóng tên lửa nhằm vào một máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ đang hoạt động trên vùng Vịnh. Theo truyền thông nhà nước Iran, vụ tấn công khiến máy bay bị hư hại, buộc phi công phải hủy bỏ nhiệm vụ và đưa máy bay đến hạ cánh khẩn cấp tại sân bay gần đó.

Truyền thông quốc tế sau đó cập nhật rằng Iran được cho là đã phóng tên lửa đất đối không nhằm vào máy bay Mỹ trên khu vực gần đảo Qeshm, trong bối cảnh nước này phóng tên lửa chống hạm về phía các tàu thuyền đang được Hải quân Mỹ hộ tống.

Sau sự việc, chiếc F-16 của Mỹ được cho là phát tín hiệu khẩn cấp với mã 7700 khi đang hoạt động gần Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), ở độ cao khoảng 9.815 mét. Dữ liệu theo dõi chuyến bay được cho là thể hiện chiếc tiêm kích đột ngột giảm độ cao gần 28.000 feet (khoảng 8.534 mét), xuống còn khoảng 4.500 feet (tương đương 1.372 mét).

Theo các thông tin được đưa ra, chiếc máy bay sau đó vẫn hạ cánh an toàn xuống căn cứ không quân Al Dhafra tại Abu Dhabi, UAE.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hiện đã bác bỏ tuyên bố này. CENTCOM khẳng định Iran không tấn công máy bay F-16 của Mỹ vào ngày 20/11, đồng thời nhấn mạnh rằng: “Tất cả các máy bay chiến đấu của Mỹ tại Trung Đông đều an toàn và đã được kiểm đếm, xác nhận đầy đủ”.

Trong một diễn biến khác, người phát ngôn quân đội Iran, Chuẩn tướng Mohammad Akraminia, cảnh báo rằng bất kỳ hành động gây hấn mới nào của Mỹ cũng sẽ phải đối mặt với “phản ứng quyết đoán và tức thì”. Ông nói thêm rằng Washington không thể giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz và phải chấp nhận các điều kiện của Iran để chấm dứt chiến tranh. “Chúng tôi hiện mạnh hơn rất nhiều so với trước đây”, ông tuyên bố.

“Bất kỳ hành động gây hấn mới nào cũng sẽ vấp phải phản ứng quyết đoán, tức thì và hiệu quả từ các lực lượng vũ trang. Hoạt động phòng thủ đất nước sẽ không bị giới hạn trong một khu vực địa lý cụ thể nào”.

Một quan chức quân sự Iran trong khi đó nói với truyền thông nhà nước rằng các lực lượng nước này tiến hành “một trong những chiến dịch dữ dội nhất” nhằm vào các tàu thuyền tại eo biển Hormuz và máy bay Mỹ trong đêm.

Theo lời quan chức không được nêu tên này, các hoạt động giám sát trên biển và trên không của hải quân Iran, kết hợp với các hoạt động quân sự, khiến những tàu chở dầu không thể trông cậy vào sự hộ tống của quân đội Mỹ để rời khỏi eo biển.

Quan chức này nói thêm rằng các chiến dịch đang dẫn đến “sự tách rời khỏi Mỹ và việc hình thành những cục diện an ninh, quân sự mới mang tính độc lập”.

Trong các diễn biến mới nhất, hải quân Iran cho biết thêm một tàu chở dầu bị cáo buộc vi phạm quy định, đang di chuyển về phía đông eo biển Hormuz, bốc cháy sau khi va phải thủy lôi. Thông tin do truyền thông nhà nước Iran đăng tải. Sự việc xảy ra trong bối cảnh Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) thông báo hai tàu chở dầu bị trúng các vật thể bay không xác định ngoài khơi bờ biển Oman.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng tuyên bố phá hủy một máy bay không người lái MQ-1 Predator của Mỹ trên đảo Qeshm, thuộc eo biển Hormuz.

Tổng thống Masoud Pezeshkian cho biết Iran đang phải đối mặt với một “cuộc chiến kinh tế âm thầm”, thậm chí “khắc nghiệt hơn cả chiến tranh bằng tên lửa”. Trong khi đó, một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói với Al Jazeera rằng sức ép kinh tế đối với Tehran sẽ tiếp tục “gia tăng”.