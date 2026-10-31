Iran tuyên bố bắn hạ UAV vũ trang MQ-1C Grey Eagle của Mỹ tại Hormuz

Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC-N) ngày 29/10 tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) vũ trang MQ-1C Grey Eagle của Mỹ trên vùng trời phía đông eo biển Hormuz.

Theo thông báo từ phía Iran, đây là chiếc MQ-1C thứ 14 bị bắn hạ kể từ khi xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát.

Tuy nhiên, IRGC-N không công bố hình ảnh xác máy bay, địa điểm rơi hay thông tin cụ thể về phương thức đánh chặn. Vì vậy, tuyên bố của Tehran hiện chưa được kiểm chứng độc lập.

MQ-1C Grey Eagle là dòng UAV trinh sát và tấn công do Mỹ phát triển, được biên chế chủ yếu trong lục quân.

Máy bay có khả năng hoạt động liên tục tới 25 giờ, tốc độ tối đa hơn 300 km/h. Với 4 giá treo vũ khí, mỗi chiếc có thể mang tên lửa chống tăng AGM-114 Hellfire hoặc tên lửa đối không Stinger tùy cấu hình nhiệm vụ.

Dòng UAV này được phát triển từ nền tảng MQ-1 Predator, nhưng có những điều chỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu tác chiến của lục quân Mỹ.

So với phiên bản MQ-1A/B ban đầu của không quân, MQ-1C có khả năng mang tải trọng lớn hơn và được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, giám sát, thu thập thông tin và tấn công mục tiêu trên chiến trường.

Giá mỗi chiếc MQ-1C được ước tính ở mức 35 triệu USD, cao hơn đáng kể so với mức 4-5 triệu USD của dòng MQ-1 nguyên bản.

Việc mất một UAV loại này, nếu được xác nhận, sẽ gây tổn thất không chỉ về phương tiện mà còn ảnh hưởng đến năng lực giám sát và hỗ trợ tác chiến của Mỹ trong khu vực.

Tuyên bố mới nhất của Iran được đưa ra trong bối cảnh hoạt động quân sự quanh eo biển Hormuz tiếp tục căng thẳng.

Cùng ngày, IRGC-N còn thông báo đã sử dụng biện pháp tác chiến điện tử để chiếm quyền điều khiển một UAV trinh sát MQM-170 Outlaw của Mỹ và buộc phi cơ hạ cánh an toàn ở phía tây eo biển.

Mỹ chưa xác nhận việc mất chiếc MQ-1C mà Iran đề cập. Trước đó, đại tá Tim Hawkins, người phát ngôn Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cho rằng IRGC nhiều lần đưa ra thông tin sai sự thật.

Ông cũng nhấn mạnh các lực lượng Mỹ vẫn duy trì cảnh giác cao độ và tập trung thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nếu tuyên bố của Tehran được xác thực, đây sẽ là diễn biến đáng chú ý đối với hoạt động sử dụng UAV của Mỹ tại khu vực Vịnh Ba Tư, nơi các phương tiện trinh sát và tấn công không người lái giữ vai trò quan trọng trong giám sát, phát hiện và đối phó các mối đe dọa.