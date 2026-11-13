Iran tuyên bố bắn hạ một trạm radar cảnh báo sớm của Mỹ ở Bahrain

Lực lượng Không gian Vũ trụ của Iran sẵn sàng đáp trả không giới hạn các hành động của Mỹ. (Nguồn: Anadolu)

Hãng thông tấn nhà nước IRNA dẫn thông tin từ IRGC cho hay, lực lượng này cảnh báo đây là thông điệp nghiêm khắc yêu cầu “kẻ gây hấn” chấm dứt các hoạt động khiêu khích trên không và buôn lậu dầu mỏ tại eo biển Hormuz. IRGC tuyên bố, Lực lượng Không gian Vũ trụ của tổ chức này sẵn sàng đáp trả không giới hạn nếu các hành động vi phạm và gây hấn tiếp diễn.

Trước đó, tối 12/11, IRNA dẫn các nguồn tin chính thức cho biết, khu vực Sirik đã hứng chịu một cuộc tấn công do đối phương, mà Tehran gọi là của “kẻ thù”, gây ra. Chính quyền Iran thường sử dụng thuật ngữ này để chỉ Mỹ và Israel.

Cũng liên quan xung đột Trung Đông, cùng ngày, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) bác bỏ thông tin cho rằng, quân đội nước này đang chuẩn bị nối lại các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, đồng thời khẳng định chưa có thay đổi nào trong bố trí lực lượng của Mỹ tại Trung Đông.

Trả lời hãng thông tấn Anadolu, một quan chức CENTCOM gọi những thông tin về việc điều chỉnh bố trí lực lượng của Mỹ trong khu vực là “suy đoán thuần túy”.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Đài Phát thanh và Truyền hình công cộng Israel (KAN) dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, CENTCOM đã đề nghị Israel chuẩn bị cho khả năng các hoạt động quân sự nhằm vào Iran được nối lại trong thời gian tới.

Theo KAN, cảnh báo này được truyền đạt tới các đại diện quân đội Israel tại Mỹ; Washington cũng được cho là đã gửi thông điệp tương tự tới các nước vùng Vịnh thông qua các kênh an ninh.

KAN còn đưa tin, Mỹ đã triển khai khoảng 200 máy bay tiếp dầu trên không tại Trung Đông và châu Âu, đồng thời cho biết hai tàu sân bay USS George Washington và USS George H.W. Bush đã có mặt trong khu vực, trong khi tàu sân bay thứ ba USS Roosevelt dự kiến tới biển Arab vào tuần tới. Tuy nhiên, CENTCOM đã bác bỏ thông tin về sự thay đổi trong bố trí lực lượng của Mỹ.

Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran ngày 28/2, khiến Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa và thiết bị bay không người lái trên khắp khu vực, đồng thời trên thực tế đóng cửa eo biển Hormuz – tuyến hàng hải quan trọng đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu. Hai bên đã ký một bản ghi nhớ hồi tháng 6 nhằm mở đường cho thỏa thuận hòa bình cuối cùng, song đã đổ vỡ do bất đồng.