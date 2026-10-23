Iran tuyên bố bắn hạ 'Ác điểu' MQ-9, buộc tàu chiến Mỹ lùi cách xa Hormuz 700 km

Người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ông Hossein Mohebi, ngày 20/10 tuyên bố các tàu chiến Mỹ đã rời xa eo biển Hormuz khoảng 700 km. Ông cho biết trước khi xung đột bùng phát, Hải quân Mỹ có từ 30 đến 40 tàu hoạt động tại Vịnh Ba Tư, nhưng hiện đã rút khỏi khu vực.

Ông Mohebi khẳng định eo biển Hormuz đã bị đóng cửa hoàn toàn, đồng thời cảnh báo việc tàu thuyền tìm cách đi qua mà tắt hệ thống định vị không đồng nghĩa tuyến hàng hải này đã mở trở lại. Đây là tuyên bố từ phía Iran; thông tin về khoảng cách hoạt động của các tàu chiến Mỹ chưa được xác minh độc lập trong các nguồn được dẫn.

Cùng ngày, IRGC tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã phát hiện và bắn hạ một máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ khi tuần tra trên eo biển Hormuz. Tehran cho biết đã bắn hạ hơn 50 chiếc MQ-9 kể từ khi xung đột với Washington bùng phát. Tuy nhiên, tuyên bố về chiếc UAV mới nhất chưa được quân đội Mỹ xác nhận công khai.

UAV MQ-9 Reaper

MQ-9 Reaper là UAV do Mỹ phát triển, được sử dụng cho nhiệm vụ giám sát, thu thập tình báo và không kích chính xác. Với giá trị ước tính khoảng 30 triệu USD mỗi chiếc, việc mất loại khí tài này có thể gây tổn thất đáng kể, dù mức độ thiệt hại còn phụ thuộc cấu hình và trang bị cụ thể.

IRGC cũng tuyên bố thủy lôi do lực lượng hải quân nước này triển khai đã khiến 3 tàu chở dầu bốc cháy hoặc phát nổ khi đi qua tuyến đường ở phía nam eo biển Hormuz mà Tehran coi là trái phép. Theo phía Iran, 2 tàu bốc cháy sau khi va phải thủy lôi, trong khi tàu thứ ba chở hơn 2 triệu thùng dầu thô phát nổ và bốc cháy sau khi tắt radar cùng các thiết bị định vị. Các tàu chưa được xác định danh tính và những tuyên bố này chưa được xác minh độc lập.

Iran yêu cầu tàu thuyền xin phép trước khi đi qua eo biển Hormuz, trong khi Mỹ áp đặt biện pháp phong tỏa đáp trả nhằm vào các cảng và tàu thuyền Iran. Trước xung đột, tuyến hàng hải này đảm nhiệm khoảng 1/5 nguồn cung dầu mỏ toàn cầu, khiến bất kỳ gián đoạn kéo dài nào cũng có thể gây sức ép lên thị trường năng lượng.

Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran Ali Abdollahi tuyên bố Tehran đang sử dụng vũ khí giá rẻ để đối phó với khí tài đắt tiền của Mỹ. Ông cảnh báo Iran có thể tiếp tục sử dụng các phương tiện chi phí thấp nhưng hiệu quả cao nếu Washington có thêm hành động mà Tehran coi là khiêu khích.

Theo TASS; Tasnim