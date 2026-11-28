Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 27/11 tuyên bố đã sử dụng hệ thống phòng không mới để bắn cảnh cáo một tiêm kích F-16 Mỹ hoạt động gần đảo Hengam, trên vịnh Ba Tư. Theo Tehran, chiếc máy bay phải thay đổi hướng bay và từ bỏ nhiệm vụ sau khi bị lực lượng phòng không Iran phát hiện.

Thông báo của IRGC cho biết tiêm kích F-16 Mỹ tiếp cận không phận Iran ở vùng biển phía đông nam đảo Hengam trong lúc hộ tống và yểm trợ cho một phương tiện hàng hải mà Tehran cáo buộc vi phạm quy định kiểm soát giao thông hàng hải.

IRGC tuyên bố hệ thống phòng không mới và tiên tiến của lực lượng này đã phát cảnh cáo về phía chiếc F-16. Máy bay Mỹ sau đó phải cơ động ngoặt gấp, chuyển hướng và tránh xa không phận Iran.

Khoảnh khắc được cho là tiêm kích F-16 Mỹ bị Iran bắn cảnh cáo trong video đăng ngày 27/11.

Video do Iran công bố cho thấy cảm biến hồng ngoại đang bám bắt một mục tiêu được cho là tiêm kích F-16 trong trạng thái bay bằng. Vài giây sau, máy bay nghiêng cánh sang trái, bắt đầu đổi hướng và bật chế độ tăng lực.

Hai vật thể xuất hiện trong khung hình, bay từ phải sang trái. Tuy nhiên, chưa có thông tin xác nhận chúng có phải tên lửa phòng không Iran hay không. Tiêm kích sau đó thực hiện động tác ngoặt gấp, thả 4 quả mồi bẫy rồi tăng tốc rời khỏi khu vực.

IRGC cảnh báo mọi hành động né tránh quy định kiểm soát hàng hải tại eo biển Hormuz đều không thể chấp nhận. Lực lượng này cho rằng các bên vi phạm cùng những đơn vị quân sự hỗ trợ có thể phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục hoạt động.

Khoảnh khắc tên lửa phòng không Iran phát nổ gần vật thể được cho là tiêm kích F-16 Mỹ ngày 20/11.

Không quân IRGC nhấn mạnh không phận Iran là lằn ranh đỏ. Lực lượng này cảnh báo các chiến đấu cơ Mỹ bị cáo buộc liên tục vi phạm không phận có thể chịu chung số phận với tiêm kích F-15E và những máy bay không người lái (UAV) từng bị Iran tuyên bố bắn hạ.

Hãng thông tấn Tasnim dẫn lời Chuẩn đô đốc Habibollah Sayyari cho biết Iran đã phát triển những hệ thống phòng không mới, gây thiệt hại nặng nề cho đối phương. Ông cảnh báo năng lực của các hệ thống này sẽ được thể hiện rõ nếu xung đột xảy ra.

Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cơ quan phụ trách hoạt động quân sự của Washington tại Trung Đông, chưa đưa ra bình luận về tuyên bố mới nhất của Iran.

Trước đó, ngày 20/11, Iran thông báo đã nhắm bắn một tiêm kích F-16CM Mỹ trên eo biển Hormuz. Chiếc máy bay được cho là không bị bắn rơi nhưng phải phát tín hiệu khẩn nguy và hạ cánh xuống căn cứ không quân Al Dhafra tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). CENTCOM bác bỏ thông tin Iran tấn công tiêm kích Mỹ.

Ngày 21/11, IRGC tiếp tục tuyên bố bắn hạ UAV MQ-9A Reaper và MQ-1C Gray Eagle của Mỹ gần eo biển Hormuz, đồng thời phá hủy một UAV trinh sát chưa xác định chủng loại ngoài khơi tỉnh Bushehr. Iran khẳng định đã bắn hạ tổng cộng 58 UAV MQ-9 và 20 UAV MQ-1 kể từ khi xung đột bùng phát hồi tháng 2. Tuy nhiên, các tuyên bố này chưa được phía Mỹ xác nhận đầy đủ.

Mỹ vẫn đang duy trì lượng lớn chiến đấu cơ hạng nhẹ F-16 phiên bản C và D, phần lớn chúng đều được nâng cấp lên chuẩn Block 70 để đáp ứng nhu cầu trong tác chiến hiện đại.

Theo Fars, Tasnim, Al Jazeera, Anadolu, IRIB.