Iran tuyên bố 3 tàu chở dầu trúng thủy lôi tại eo biển Hormuz

Theo Văn phòng Quan hệ Công chúng của Hải quân thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), hai tàu chở dầu đã phát nổ và bốc cháy ở phía nam eo biển khi tìm cách di chuyển bí mật qua tuyến đường không được cấp phép.

"Cách đây ít lâu, hai tàu chở dầu tắt hệ thống radar và định vị, lén lút di chuyển qua eo biển Hormuz theo tuyến đường không được phép, đã phát nổ và bốc cháy sau khi trúng thủy lôi", thông báo của IRGC cho biết. Một trong hai tàu được xác định có trọng tải rất lớn.

Eo biển Hormuz. Ảnh: Wikipedia

Trong khi đó, Hải quân Iran thông báo tàu thứ ba bốc cháy sau khi trúng thủy lôi ở phía đông eo biển, do di chuyển trong khu vực bị cấm với hệ thống nhận dạng và theo dõi đã tắt.

Lực lượng này cảnh báo các chủ tàu không tuân thủ chỉ thị an toàn hàng hải: "Do không rút ra bài học từ số phận của các tàu vi phạm khác và đặt niềm tin vào những lời vô lý ... những chủ tàu này đang đưa tài sản của mình vào một 'cuộc chiến thủy lôi' và phó mặc chúng cho ngọn lửa".

Iran chưa công bố danh tính, quốc tịch đăng ký, hàng hóa cũng như thiệt hại về người trong các vụ việc.

Theo quy định được Tehran ban hành ngày 26/10, mọi tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz phải xin phép và tuân thủ điều phối của Trung tâm Kiểm soát Giao thông Hàng hải thuộc IRGC. Quyết định này tiếp nối các biện pháp phong tỏa được Iran áp dụng từ ngày 18/4, sau đó tạm thời nới lỏng rồi tái áp đặt ngày 12/7.

Để đáp trả, Mỹ triển khai phong tỏa hàng hải đối với các cảng Iran từ ngày 14/7, đồng thời hỗ trợ lực lượng quân sự hộ tống tàu thuyền qua khu vực. Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) bác bỏ các tuyên bố của Tehran về thủy lôi, gọi đây là "sai sự thật" và "lại là một ví dụ khác về những lời dối trá cùng nỗ lực đe dọa của họ". CENTCOM cho biết quân đội Mỹ đã tiến hành rà phá thủy lôi trên các luồng hàng hải quốc tế chính.

Khủng hoảng an ninh khiến lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz giảm khoảng 70% so với trước chiến tranh, từ 130-140 lượt mỗi ngày xuống còn khoảng 36 lượt.

Tình trạng gián đoạn tại Hormuz đe dọa thị trường năng lượng toàn cầu, đặc biệt là các nước châu Á phụ thuộc lớn vào nguồn cung từ Trung Đông. Trung Quốc nhập khẩu khoảng 45% nhu cầu dầu mỏ từ khu vực này, trong khi tỷ lệ của Ấn Độ là 50%.