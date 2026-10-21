Iran tuyên bố 2 tàu dầu trúng thủy lôi ở Hormuz

Tàu chở dầu MV Sounion treo cờ Hy Lạp bị tấn công trên Biển Đỏ ngày 21-8-2024. Ảnh minh họa: IRNA/TTXVN

Theo kênh Press TV của Iran, IRGC cho biết các thủy lôi do lực lượng này bố trí nằm trên tuyến đường mà Tehran coi là không được phép lưu thông. Lực lượng này cảnh báo việc đi qua khu vực rải thủy lôi là bất hợp pháp, đồng thời đe dọa các công ty dầu mỏ sẽ phải chịu tổn thất lớn hơn nếu Mỹ tiếp tục những hành động mà Iran coi là khiêu khích.

Cùng ngày, theo Al Jazeera, giá dầu Brent vượt 111 USD/thùng, lên mức cao nhất trong 5 tháng, khi giới giao dịch tính đến những rủi ro địa chính trị và các thông tin về sự cố tàu thuyền tại Vùng Vịnh.

Eo biển Hormuz, nằm giữa Iran và Oman, là tuyến vận chuyển chiến lược, với khoảng 20 triệu thùng dầu và sản phẩm dầu mỏ đi qua mỗi ngày, theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA). Tuyến đường này cũng giữ vai trò quan trọng đối với xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng của Qatar.

Do năng lực của các tuyến đường ống thay thế còn hạn chế, bất kỳ gián đoạn kéo dài nào tại Hormuz đều có thể gây sức ép lớn lên nguồn cung năng lượng, chi phí vận tải và giá nhiên liệu toàn cầu.