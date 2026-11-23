Đài truyền hình nhà nước Iran IRIB vừa công bố video ghi lại cảnh một tên lửa phòng không khai hỏa và phát nổ gần mục tiêu được cho là tiêm kích F-16 của Mỹ.

Tehran tuyên bố sự việc xảy ra tối 20/11 trên khu vực eo biển Hormuz, buộc máy bay Mỹ phải hạ cánh khẩn cấp.

Video cho thấy hệ thống cảm biến hồng ngoại bám bắt một mục tiêu ở khoảng cách khá xa. Một tên lửa được phóng lên trong điều kiện trời sáng. Ở đoạn cuối, một vụ nổ lớn xuất hiện gần mục tiêu.

Tuy nhiên, hình ảnh không đủ để xác định tên lửa có thực sự đánh trúng máy bay hay gây ra mức độ hư hại nào.

IRIB khẳng định tên lửa Iran đã buộc chiếc F-16 Mỹ phải hạ cánh khẩn cấp xuống một sân bay trong khu vực.

Những tên lửa phòng không sử dụng ngòi nổ cận đích có thể tạo ra trường mảnh văng với mật độ lớn, gây hư hại thân vỏ, động cơ và các hệ thống quan trọng của máy bay ngay cả khi không va chạm trực tiếp. Tuy nhiên, một vụ nổ gần mục tiêu không đồng nghĩa với việc tiêm kích bị phá hủy.

Dữ liệu từ Flightradar24 ghi nhận một chiếc F-16CM Mỹ mang số hiệu 87-0355 hoạt động gần eo biển Hormuz trước khi phát mã khẩn nguy 7700 trên bầu trời Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Máy bay giảm độ cao từ khoảng 9.750 m xuống hơn 1.300 m trong vòng 6 phút.

Chiếc tiêm kích dường như đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Al Dhafra tại Abu Dhabi. Mã phát đáp của máy bay sau đó bị khóa, trong khi thông tin điểm xuất phát và hạ cánh trên hệ thống theo dõi được thay đổi thành căn cứ Mildenhall ở Anh.

Mã 7700 được phi công sử dụng khi máy bay gặp tình huống khẩn nguy, có thể liên quan đến sự cố kỹ thuật, động cơ hoặc những vấn đề cần hỗ trợ khẩn cấp. Tuy nhiên, mã này không tự nó xác định nguyên nhân sự cố.

Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) bác bỏ tuyên bố của Iran, khẳng định không có tiêm kích F-16 nào của Mỹ bị Tehran tấn công trong ngày 20/11 và toàn bộ chiến đấu cơ Mỹ tại khu vực đều an toàn.

Diễn biến xảy ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran có dấu hiệu gia tăng trở lại. Mỹ gần đây tiến hành không kích những mục tiêu mà Washington xác định là cơ sở quân sự của Iran, trong đó có các vị trí trên đảo Qeshm tại eo biển Hormuz.

Tehran đáp trả bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ Mỹ trong khu vực, đồng thời tuyên bố bắn hạ nhiều UAV, trong đó có một chiếc MQ-9 ngày 18/11.

Hiện chưa có bằng chứng độc lập xác nhận chiếc F-16CM nói trên bị tên lửa Iran đánh trúng.

Sự trùng khớp giữa video của IRIB và dữ liệu phát mã khẩn nguy khiến vụ việc thu hút sự chú ý, nhưng chưa đủ để kết luận nguyên nhân khiến máy bay phải hạ độ cao và hạ cánh.