Lầu Năm Góc tại Arlington, Virginia, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo các nghị sĩ và trợ lý của cả hai đảng, những nhân vật chủ chốt của đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ tại Thượng viện đang tiến hành các cuộc đàm phán quan trọng. Theo đó, đảng Cộng hòa có thể chấp nhận giới hạn ngân sách dành cho các chiến dịch tấn công Iran trong tương lai để đổi lấy việc bổ sung hàng chục tỷ USD mà Bộ Quốc phòng cho biết đang rất cần.

Nỗ lực này đang đối mặt với nhiều trở ngại trong bối cảnh Quốc hội Mỹ bị chia rẽ sâu sắc. Phần lớn nghị sĩ Cộng hòa vẫn ngần ngại đối đầu với Tổng thống Trump về vấn đề chiến tranh, ngay cả sau thất bại của đảng này trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Trong khi đó, đảng Dân chủ muốn áp đặt những giới hạn đáng kể đối với quyền quyết định của ông Trump trong các hoạt động quân sự.

Tuy nhiên, nếu không đạt được thỏa thuận, Lầu Năm Góc gần như không còn cơ hội nào khác để được bổ sung khoản ngân sách nói trên trong năm nay. Khi đó, Bộ Quốc phòng sẽ phải tìm kiếm sự ủng hộ của đảng Dân chủ vào năm tới, một nhiệm vụ được dự báo còn khó khăn hơn, nhất là khi toàn bộ nghị sĩ Dân chủ tại Hạ viện đã bỏ phiếu ủng hộ việc luận tội Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth hồi đầu tháng này.

Trả lời phỏng vấn CNN ngày 20/11 về đề xuất đang được thảo luận, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Roger Wicker cho rằng đảng Dân chủ vẫn có thể thể hiện quan điểm mà không cần hạn chế quyền điều hành của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang hoặc ảnh hưởng đến công tác quốc phòng của Mỹ.

Các cuộc đàm phán hiện vẫn ở giai đoạn đầu, với nhiều vấn đề chưa được làm rõ, trong đó có phạm vi và mức độ của các hạn chế đối với hoạt động quân sự tại Iran. Một nội dung khác có thể được đưa vào thỏa thuận là ngân sách hỗ trợ Ukraine trong xung đột. Theo các nguồn tin từ cả hai đảng, hiện chưa rõ liệu đảng Cộng hòa có thể chấp nhận những yêu cầu của đảng Dân chủ mà không ảnh hưởng đến khả năng bảo đảm an toàn cho binh sĩ Mỹ, đồng thời tránh gây bất đồng với Tổng thống Trump hay không.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa John Hoeven, đại diện bang Bắc Dakota, người đang tham gia thảo luận với cả đảng Dân chủ và Nhà Trắng về vấn đề này, cho biết vẫn còn dư địa để tìm kiếm thỏa hiệp, nhưng giải pháp cuối cùng cũng cần nhận được sự chấp thuận của chính quyền. Ông nhấn mạnh mong muốn đạt được thỏa thuận, chấm dứt xung đột từ thế mạnh và bảo đảm nguồn ngân sách cần thiết cho quân đội.

Một số nghị sĩ Dân chủ tại Thượng viện hy vọng có thể thuyết phục Tổng thống Trump và lãnh đạo đảng Cộng hòa đưa đề xuất này vào dự luật ngân sách tạm thời dự kiến được xem xét trong tháng tới. Nếu dự luật không được thông qua, Chính phủ Mỹ sẽ đối mặt với nguy cơ đóng cửa, bất chấp việc đảng Cộng hòa vẫn đang kiểm soát toàn bộ bộ máy chính quyền tại Washington.

Trong khi đó, một số nghị sĩ Cộng hòa lo ngại tiến trình đàm phán có thể thay đổi nếu ông Chuck Schumer, lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vị trí lãnh đạo đảng dự kiến diễn ra ngày 1/12. Theo những nghị sĩ này, cuộc cạnh tranh nói trên có thể là một trong những lý do khiến ông Schumer duy trì lập trường cứng rắn về việc cắt giảm ngân sách dành cho cuộc chiến tại Iran.

Dù vậy, nhiều nghị sĩ Cộng hòa cho rằng họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tìm kiếm thỏa thuận với đảng Dân chủ về dự luật ngân sách tháng tới, bởi đảng này không có đủ số phiếu để tự thông qua dự luật nếu chỉ dựa vào sự ủng hộ của các thành viên trong nội bộ.

Việc tăng ngân sách quốc phòng là một trong những ưu tiên hàng đầu của Nhà Trắng. Trong nhiều tháng qua, các quan chức cấp cao tại Lầu Năm Góc đã tích cực vận động Quốc hội bổ sung kinh phí trong bối cảnh xung đột với Iran tiếp diễn. Các nỗ lực này bao gồm những cuộc trao đổi trực tiếp của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth với các nghị sĩ, nhiều phiên họp kín và các chuyến làm việc tại Trại David.

Trong tuần này, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Steve Feinberg đã trình bày chi tiết vấn đề với các nghị sĩ Cộng hòa tại Thượng viện trong một cuộc họp kín. Các nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện cũng dự kiến có buổi làm việc với ông trong những ngày tới.