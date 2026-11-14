Iran triển khai tên lửa mang đầu đạn 2 tấn, tầm bắn 1.500km

Phó Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ông Mostafa Izadi, ngày 13/11 tuyên bố các lực lượng nước này đã triển khai tên lửa mang đầu đạn nặng 2 tấn, có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 1.500km.

Đây là thông tin được ông đưa ra trong một sự kiện, giữa lúc căng thẳng quân sự giữa Iran và các đối thủ tiếp tục gia tăng.

Ông Izadi nhấn mạnh năng lực quân sự và khả năng răn đe của Iran đã đạt đến mức các chỉ huy tên lửa ở tuyến đầu có thể trực tiếp phóng những vũ khí này.

Theo ông, năng lực đó giúp Tehran phá vỡ các kế hoạch nhằm đe dọa an ninh và sức mạnh của đất nước.

Phó Tư lệnh IRGC đồng thời cho biết, các căn cứ của đối thủ trên bộ và trên biển đã trở thành mục tiêu trong những đợt tấn công của lực lượng chiến đấu Iran.

Ông cảnh báo mọi mối đe dọa, bất kể mức độ hay bản chất, đều sẽ phải đối mặt với phản ứng tức thì từ lực lượng vũ trang nước này.

Ông Izadi khẳng định, Iran sẽ đáp trả bằng những hành động có hiệu quả và sức răn đe, không giới hạn trong một khu vực địa lý nhất định.

Tuy nhiên, tuyên bố của quan chức Iran không nêu rõ tên loại tên lửa được triển khai, số lượng vũ khí cũng như thời điểm bắt đầu đưa vào sử dụng.

Những phát biểu trên phù hợp với thông điệp cứng rắn được Lãnh tụ Cách mạng Hồi giáo Iran, Đại giáo chủ Seyed Mojtaba Hosseini Khamenei, đưa ra trong cuộc gặp gần đây với các chỉ huy quân sự cấp cao.

Ông yêu cầu duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu chủ động, linh hoạt và năng lực răn đe tối đa.

Tehran cũng tuyên bố sẽ lập tức đáp trả nếu các đối thủ nối lại những cuộc tấn công quân sự.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Bahrain đã đề nghị Washington tạm thời duy trì cách tiếp cận hiện tại, thay vì mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Ông Trump nói Mỹ có thể chấm dứt chiến sự nhưng vẫn duy trì sức ép kinh tế và quân sự.

Dù vậy, nhà lãnh đạo Mỹ thừa nhận chưa chắc đồng tình với đề nghị của các đồng minh vùng Vịnh và khẳng định Washington vẫn có thể tiến hành thêm các cuộc tấn công. Các quốc gia được nhắc đến chưa đưa ra bình luận về tuyên bố này.