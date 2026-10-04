Iran triển khai phương án mới nhằm ứng phó với các biện pháp trừng phạt của Mỹ

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống Pezeshkian nêu rõ chính phủ Iran đã chủ động điều chỉnh phương án quản lý nhằm ổn định tình hình. Ông nhấn mạnh dù áp lực kinh tế gia tăng, các giải pháp của chính phủ cùng sự đồng thuận của nhân dân đã giúp ngăn chặn nguy cơ gián đoạn các hoạt động kinh tế then chốt, đồng thời đảm bảo mục tiêu phát triển trong nước.

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ triển khai chiến dịch trừng phạt nhằm vào nền kinh tế Iran và các mạng lưới mà Washington cho rằng hỗ trợ Chính phủ Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Tháng 8 vừa qua, Bộ Tài chính Mỹ triển khai “Chiến dịch cô lập kinh tế”, được mô tả là chiến dịch kinh tế “chưa từng có” trên quy mô toàn chính phủ nhằm vào Iran và các bên hỗ trợ nước này. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết các quan chức Bộ Tài chính đã được cử tới nhiều nước để thúc đẩy các biện pháp liên quan Iran.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, chiến dịch tập trung vào việc cắt đứt các nguồn lực kinh tế của Iran, đồng thời nhắm tới những mạng lưới và kênh tài chính mà Washington cáo buộc được sử dụng để vận chuyển dầu, né tránh trừng phạt và tạo nguồn thu bất hợp pháp.

Sức ép cũng mở rộng sang lĩnh vực hàng không. Washington cảnh báo các doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài có thể đối mặt với các biện pháp trừng phạt thứ cấp nếu tiếp tục hỗ trợ các hãng hàng không Iran. Tháng trước, Mỹ áp đặt trừng phạt đối với một số hãng hàng không Iran cùng các doanh nghiệp nước ngoài bị cáo buộc hỗ trợ lĩnh vực này.