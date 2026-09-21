Iran tố Mỹ chuẩn bị đợt tấn công mới, dọa trả đũa 'không giới hạn'

Trong một dấu hiệu cho thấy căng thẳng gia tăng trước thềm kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York trong tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 20/9 đã kết thúc sớm chuyến đi tới khu nghỉ dưỡng ở Trại David mà không đưa ra lời giải thích chính thức nào. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng phát đi cảnh báo an ninh mới tới toàn bộ công dân Mỹ tại Trung Đông.

Cùng ngày, ông Trump đã nói với phóng viên kênh Fox News rằng "những sự kiện rất lớn sẽ diễn ra trong tương lai không xa" và các lựa chọn mà ông đang cân nhắc bao gồm "xóa sổ Iran, để họ suy sụp về kinh tế hoặc đạt được một thỏa thuận".

Iran tuyên bố sẽ tấn công không giới hạn vào các mục tiêu Mỹ nếu Washington thực hiện các vụ tập kích mới vào nước này. Ảnh: WANA

Theo báo Guardian, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã lên tiếng cảnh báo nếu một vụ tập kích nhằm vào nước này thực sự diễn ra, "tất cả các căn cứ và lợi ích của Mỹ trong khu vực sẽ trở thành mục tiêu của những đợt tấn công liên tục, hiệu quả và gây thiệt hại nặng nề, mà không có bất kỳ sự hạn chế hay kiêng dè nào".

Các nhà lãnh đạo Iran cũng khẳng định các biện pháp trả đũa có thể vươn tới cả lực lượng hải quân Mỹ ở Ấn Độ Dương. Tehran cáo buộc một số nhà lãnh đạo Vùng Vịnh "chơi lá mặt, lá trái" khi "bật đèn xanh" cho các cuộc tấn công của Mỹ.

Giới quan sát nhận định những lời đe dọa dùng biện pháp quân sự của chính quyền Trump dường như xuất phát từ các vụ tập kích của lực lượng nổi dậy Houthi được Iran hậu thuẫn vào thủ đô Riyadh của Ảrập Xêút hôm 19/9. Loạt vụ tấn công đó đánh dấu lần đầu tiên các cơ sở dầu khí của tập đoàn Aramco tại Riyadh bị bắn phá dồn dập như vậy kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Ảrập Xêút và Houthi đổ vỡ vào tháng 6.

Chính quyền Riyadh khẳng định họ đã đánh chặn được các tên lửa, nhưng hình ảnh tại hiện trường cho thấy khói bốc lên nghi ngút từ cơ sở của Aramco. Cảng Yanbu, mắt xích quan trọng trong hoạt động xuất khẩu dầu của Ảrập Xêút cũng trở thành mục tiêu tấn công.

Mỹ lâu nay vẫn coi Houthi là lực lượng ủy nhiệm của Iran và cho rằng các cuộc tấn công của nhóm này vào Riyadh sẽ không thể diễn ra nếu thiếu sự chấp thuận từ Tehran. Tuy nhiên, Iran nhất quyết bác bỏ cáo buộc này.

Ông Trump dự kiến ​​sẽ gặp gỡ đại diện 6 quốc gia thành viên Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) khi tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ trong tuần này. Cuộc gặp nhiều khả năng sẽ đề cập đến các vấn đề Iran, Yemen, Dải Gaza và tương lai của cam kết bảo đảm an ninh từ phía Mỹ. Lãnh đạo Nhà Trắng nói ông cũng sẵn sàng gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tại New York, một cuộc tiếp xúc nhiều khả năng sẽ bị Iran từ chối do nước này không chấp nhận đàm phán trực tiếp với Mỹ, mà chủ yếu làm việc thông qua các bên trung gian.